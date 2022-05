Cartagena, “cuarta ciudad con más casos de bulling”, “aumentan los casos de extorsión en Cartagena”, “Cartagena está entre las basuras”, “Inseguridad en Loma Fresca”,” Invasiones en Cartagena no paran”, “Taxista intenta abusar de pasajera”, “Preocupante estado del puente de Chambacú”, “Megaproyectos siguen pendientes”, “Las inundaciones en Cartagena no se solucionan”, “Informalidad en el Litoral”. Todas estas fueron noticias que anunció el periódico El Universal en las últimas semanas y que muestran la realidad de nuestra pobre ciudad. La más triste de todas las publicaciones fue la revelación del Dane que muestra desgarradoras cifras de pobreza en las familias cartageneras. 414.537 personas de nuestra capital viven con ingresos inferiores a 370 mil pesos mensuales con los que deben cubrir la alimentación, servicios públicos y médicos.

A esto debemos sumar la prostitución, inseguridad y problemas sin resolver como el cobro de peajes y la protección costera parada por los carperos de las playas de Bocagrande. El tiempo pasa y nuestro corralito se convierte en un corral de verdad lleno de inmundicia y roña.

La policía y la seguridad se fueron al traste. Problemas visibles de autoridad como la venta de niñas en las calles, invasión del espacio público y taxis apropiados de avenidas convirtiéndolas en estaciones privadas ya no sorprenden. Robos a mano armada y sicariato apresan en los barrios.

El otrora destino soñado por todos los colombianos ha retrocedido años en desarrollo. La ineficiencia ha sacado su cara con orgullo y nuestros estudiantes de bajos recursos no han podido beneficiarse del PAE aunque sea de platanito y leche. Lo que es peor aún, las cifras del Dane muestran que dentro de los dígitos entregados hay 60.204 familias que no llegan a tener un ingreso superior a 160 mil pesos para vivir.

Se pregunta uno de qué ha servido el discurso anticorrupción que hemos escuchado los últimos años con gallardía y que se ha puesto de moda en estas campañas presidenciales. Lo que esto muestra es que, si bien los corruptos dañan el estado y nuestra sociedad, más daño hacen los ineptos, los que mienten y los que venden la idea de que la culpa de todo la tienen los empresarios, los ricos y apoderados. La pobreza no se acaba con manifestaciones y paros. El hambre no se acaba con asistencialismo o con limosnas. A la gente hay que mejorarle su calidad de vida y eso se hace con los impuestos bien invertidos por funcionarios dinámicos, capaces y competentes que pongan a funcionar escuelas, centros de salud, construyan calles y lleven los servicios públicos a cada rincón. El hambre se apaga con trabajos dignos generados por empresas confiadas en una economía en crecimiento que permita aumentar y crear ingresos para todos. La autoridad se basa en el ejemplo y el respeto de quien la ejerce. No podemos culpar más a la corrupción de nuestras desgracias. La experiencia lo ha demostrado. Hay que acabar con ese discurso inocuo.