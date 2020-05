Dios está indignado

Nadie pondría en duda que la pandemia y la cuarentena han cambiado nuestras condiciones y relaciones. El presente nos llama y el futuro nos preocupa. Hacer más de lo mismo, no conviene. Estamos llamados a remover nuestras certezas, a instalar nuestras preocupaciones y a movilizar la creatividad en todos sus órdenes: político, económico, social, cultural y aún pastoral. Esto cambió, y no hay que molestarse sino asumirlo. Sumado a todo lo anterior tenemos una preocupación mucho mayor que la pandemia. Y es la forma como se están asumiendo las consecuencias que esta crisis ha generado. Frente a unas personas, familias y comunidades que son el reflejo de una sociedad herida y golpeada, incapaz de mantener una lucha porque trata de sobrevivir, resulta grotesco privilegiar el sector bancario e insultar la red hospitalaria y su personal médico y sanitario con las condiciones que se le generan y el trato que se les brinda, sin reconocer que se están jugando la vida por todos. Ofende la honestidad, en tiempos tan difíciles, los escándalos de corrupción en los contratos de ayuda humanitaria, los lujos excesivos en la compra de vehículos para la seguridad y la inversión de grandes sumas en el cuidado de la imagen del presidente en redes sociales. Amén de los otros escándalos que deterioran, aún más, la confianza. Es grosero e indignante.

Afortunadamente, ante estos hechos, no faltan personas compasivas, empresarios sensibles y campesinos solidarios que unidos, a alguna institucionalidad, procuran dar limosna en sentido bíblico pasando de las actitudes compasivas a las realizaciones constructivas.

La limosna, tan apreciada en las Sagradas Escrituras y por los Padres de la Iglesia, hoy está desacreditada, al punto que algunos evitan pronunciarla. La consideran poco gravosa para el donante, humillante para el beneficiario e ineficaz para resolver el problema de la pobreza. Pero la limosna, en sentido bíblico, es todo lo contrario. Los cambios continuos del lenguaje empobrecen algunas palabras, lo cual nos debe llevar a encontrar términos que tengan la misma capacidad expresiva que tuvieron los antiguos. Así no habrá equivalencia lingüística formal, pero sí equivalencia dinámica. Es el caso de la palabra griega eleemosyne (limosna), que en la traducción de los 70 sabios suele traducir el hebreo Sedaqah (justicia). En la Biblia, dar limosna equivale a hacer justicia en nombre de Dios a quienes los hombres no se la hacen. En castellano el término “Por – Diosero” significa aquel que en nombre de Dios clama justicia y no el “cutío” y “zarrapastroso” que huele mal. La limosna lejos de sustituir las reformas estructurales que clama esta crisis, las exige a gritos y en nombre de Dios porque está denunciando que la justicia de Dios no coincide con la manera como se están manejando las consecuencias de una pandemia que ha descubierto una grave crisis de humanidad. ¡Dios sigue indignado!