Diamante en Bruto

En el corto tiempo que llevo en esta hermosa ciudad, no termina de sorprenderme el talento que corre por las venas de los cartageneros; esa fusión de razas nativas, con las que llegaron de Europa y del África, los hace únicos. A los pocos días de mi llegada a Cartagena, me dirigí a un grupo de jóvenes de escasos recursos que se graduaban del programa “Jóvenes con Valores Productivos” de la Fundación Surtigas; después de ver su presentación de danza, les insinué que su talento era “oro en polvo”; que debían cultivarlo y aprovecharlo. La riqueza cultural que tiene la población cartagenera es un elemento valioso que es necesario direccionar y promover para darle una identidad más clara a la ciudad, tal como lo han sabido aprovechar los caleños, al consolidar su ciudad como la capital de la Salsa, de donde han surgido emprendimientos de categoría mundial como “Delirio” y otras iniciativas como “Ensálsate”, así como múltiples escuelas de danza y la relevancia que ha ido teniendo el “Salsódromo” como evento central de la feria de Cali. Este año, María Claudia Trucco, directora de la Fundación Surtigas, tuvo la iniciativa de crear una comparsa como modelo de emprendimiento, con el apoyo de Comfenalco, como parte de su interés en revitalizar las Fiestas de Independencia. Me vinculé junto con mi esposa a la comparsa donde nos integramos social, generacional y culturalmente, solucionamos problemas juntos, integramos cadenas de valor desde las bases y disfrutamos las fiestas de independencia. Trabajamos con las 3 zonas de Cartagena; un grupo de jóvenes de Bocachica construyeron la carroza, otros diseñaron y confeccionaron los disfraces, otros formaron la banda musical; otros prepararon la coreografía de las danzas y el resto se encargó de la logística de apoyo a la comparsa. Fue un trabajo mancomunado que al proyectarlo y multiplicarlo podría constituirse, mañana, en un “clúster” de microemprendimiento en torno a las Fiestas de Independencia, tal como está concebido en Brasil para los Carnavales de Río. Cartageneros, tienen frente a ustedes un “diamante en bruto”. El potencial de sus fiestas puede llegar a ser más relevante que el Carnaval de Barranquilla, considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Cartagena tiene exceso de talento, turismo y un entorno inigualable. Para lograr el sueño se requiere mucho orden, mayor autoridad y la participación decidida de toda la sociedad. Es determinante mejorar la seguridad, trabajar en cultura ciudadana, prohibir el uso de la pólvora, montar palcos más cómodos, baños públicos suficientes, modular el sonido de las tribunas para que las comparsas puedan bailar con su propia música y motivar el involucramiento de todos los actores de la sociedad, particularmente de la empresa privada. Las Fiestas de Independencia son una gran oportunidad para tender puentes sociales y generar progreso, propongámonos entre todos revitalizarlas para poner a Cartagena en el lugar que se merece.