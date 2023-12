Día para la familia en Cartagena

En el año 2016, escribí el artículo “Familias en el perreo” y en julio de este año 2023, “La familia es prioridad”, ambos publicados en El Universal, refiriéndome a las “familias” donde sus integrantes no se respetan entre sí ni se tratan por sus nombres, sino por apodos, imperando el uso de palabras obscenas, las personas mayores se abstienen de poner reglas de comportamiento en la casa a los menores que crecen silvestremente, los padres cada fin de semana abusan de las bebidas alcohólicas embriagándose a la par y haciendo actos inmorales frente a los niños, aunado al uso indiscriminado de equipos de sonidos o picós con volúmenes excesivos que tienen hora para encenderlos, pero no para apagarlos, sin importar el perjuicio causado a los vecinos, el lunes los hijos van a la escuela si pueden y quieren, pues no hay quien los prepare: el padre de familia prefirió comprar licores y cervezas que aportar para el uniforme y alimentación de su hijo, entonces sabemos que en ese lugar no hay orden, solo hay desenfreno de una subcultura sin reglas y límites en el actuar.

Esa situación no es inventada ni ha cambiado; es una realidad de la Cartagena humana que empeora en épocas de noviembre y diciembre, donde la familia como núcleo de la sociedad está fracturada y deja de cumplir su misión de formar mejores personas, es allí cuando el Estado debe intervenir con políticas públicas de restauración al tejido familiar, que paren la degradación del ser y brinden un porvenir esperanzador a la juventud, un futuro que hoy es incierto por no llamarlo nefasto en numerosos sectores de esta urbe con jóvenes protagonistas del crimen como sicarios o víctimas que mueren a muy temprana edad. Evidencia es el número de asesinatos de jóvenes en lo transcurrido de este año.

La administración del alcalde Dumek Turbay debe ejecutar proyectos sociales integrales donde se haga una toma intensiva a sectores vulnerables con más índice delincuencial: 1. Para desarrollar acciones de formación en valores a los padres de familia que les brinden competencias para ejercer sus responsabilidades de orientar a sus hijos. 2. Se promueva y apoyen proyectos de emprendimiento familiar para la generación de ingresos. 3 Se oriente para la adopción en los hogares de mejores comportamientos cívicos y culturales. Qué bueno sería que el alcalde instaure el día de la familia en Cartagena, donde el objeto sea la integración en eventos culturales y deportivos en los barrios con la novedad de decretar en el territorio la ley seca para esa fecha. En el 2024 ojalá tengamos ese día.