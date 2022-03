Tomé un taxi esta semana, e inevitablemente tuve que escuchar el humor mañanero de la radio. El locutor decía: ¿Uds. saben por qué se pone brava una mujer? -Solo por cuatro cosas: porque sí, porque no, por todo y por nada; y a renglón seguido todos se reían a carcajadas, incluido el conductor que añadió: ¡y por si acaso también! ¿Sigue siendo un chiste que la mujer exprese su molestia y desagrado frente a distintas circunstancias? ¿Por que no hay chistes sobre la irritabilidad de los hombres? En tres días será la conmemoración del día internacional de la Mujer y en el marco de esa fecha, quisiera reconocer que: ¡Sí! creo que vivimos enojadas pero también con miedo. ¿Por qué? En la casa: en septiembre del 2021 se tuvo conocimiento de un caso en Bolívar en el que un hombre violentó sexualmente por más de 6 años a su propia hija. El Dane informó que, en promedio un hombre dedica a diario 9 horas y 2 minutos a actividades de trabajo remunerado, y 3 horas y 10 minutos a aquellas de trabajo no remunerado. Por su parte, una mujer, en promedio, destinó 7 horas y 39 minutos diarios a actividades de trabajo remunerado, y 7 horas y 55 minutos a labores de trabajo no remunerado. En la calle: en días pasados en el municipio de Pijao, en medio de un robo a una pareja, los 5 asaltantes abusaron sexualmente de una mujer de 22 años. En Bogotá hace un par de días una joven de 28 años fue agredida sexualmente por 3 hombres luego de que decidiera bajar de un bus. Según cifras de la Fiscalía, en los primeros dos meses de 2022 se han reportado 585 víctimas de delitos sexuales solo en la capital. En el trabajo: según el Ministerio “Las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes en Colombia son solicitudes o presión para tener sexo (82%), intento y ocurrencia de acto sexual (79%), correos y mensajes de texto vía celular (72%).

Sin embargo, la mayoría de las personas no perciben esto como acoso sexual. La mayoría de las víctimas son mujeres, el 41% de estas prefieren manejar la situación por ellas mismas, al temer que por denunciar pueden perder su trabajo”. Esto sin contar el continuo mansplaining que debemos soportar en todos los escenarios especialmente el laboral, en el cual adicionalmente la fuerza, el liderazgo, la determinación parecen ser únicamente autorizados para ellos. Todo esto sumado a que cuando una mujer dice asumirse como feminista, debe aclarar porque no es comparable su activismo para el reconocimiento de la igualdad de la mujer, con la violencia y crueldad desplegada por los nazis. Yo tampoco quiero vivir con hartazgo, ni con miedo, ni que otras crezcan así. ¡Algo tiene que cambiar! Este 8 de marzo reiteramos la exigencia de libertad, igualdad y dignidad!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.