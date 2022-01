Se considera por mandato constitucional a los pensionados, como una población objeto de especial protección, y sin duda, en la medida en que se avanza en edad, las personas son más vulnerables y necesitan apoyo del Estado de diversas formas.

Cuando una persona se pensiona, su ingreso se reduce drásticamente, en muchos casos, el decrecimiento puede ser hasta del 60 por ciento, hecho conocido técnicamente como brecha pensional.

Es importante hacer énfasis en que la pensión no es un salario, no es un impuesto, no es un regalo del Gobierno, la pensión es un reintegro de un aporte que el pensionado realizó durante su vida laboral sumado con el aporte de su patrono.

No es adecuado argumentar, ni repetir como lo ha hecho inhumanamente Minhacienda, que los ahorros del Estado recaen en los pensionados y considerarlos una carga sin producir.

Lo que es difícil de entender es que a una persona cuando está activa trabajando y tiene retribución plena, se le reduzca el cuatro por ciento para los aportes al esquema obligatorio de salud, pero cuando se pensiona, se suba al 12 por ciento.

El acto legislativo 1 de 2005, definió que el Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetar los derechos adquiridos con arreglo a la Ley y asumir el pago de la deuda pensional que esté a su cargo.

El reintegro de un ahorro no debe estar sometido a impuesto, el Gobierno, los fondos de pensión público y/o privado deben garantizar que el dinero ahorrado esté debidamente ajustado para que no siga afectando su valor adquisitivo.

No sobra recordar que los pensionados también exigen que se mejore el servicio de salud que han desmejorado considerablemente las EPS, pago, copagos, citas y entrega de drogas muy demoradas que tipifican el paseo de la muerte.

Existe más necesidad de medicamentos, que no son cubiertos por el POS, lo que significa que el pensionado destinará un valor representativo de su ingreso, en la búsqueda de un mejor estado de salud, vida digna adecuado para él y su familia.

El viernes 28 de enero de 2022 se realizará un plantón en Bogotá, frente al Mintrabajo, a las 9 a. m., cuando se instalará la subcomisión para tratar los temas de la deuda social de los pensionados a representantes del Gobierno y empleadores.

Recordarle para citar un ejemplo, en muchas partes del mundo los pensionados no pagan transporte en metro y tienen tarifas reducidas para ciertos servicios públicos. Aumento de la mesada pensional igual al porcentaje aprobado para el salario mínimo y no por el IPC, devolución mesada 14 y reducir del 12% al 4% el aporte de salud de todos los pensionados, deuda social incumplida del Gobierno y el Congreso.

*CUT Bolívar.