Detrás del manglar

“Primero se llevaron a los judíos,

pero a mí no me importó porque yo no lo era.

Luego arrestaron a los comunistas,

pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Más adelante detuvieron a los obreros,

pero como no era obrero, tampoco me importó.

Luego detuvieron a los estudiantes,

pero como yo no era estudiante, tampoco me importó.

Finalmente detuvieron a los curas,

pero como yo no era religioso, tampoco me importó.

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde”.

Bertolt Brecht

Detrás de los manglares están los nombres de los que han contribuido a aniquilar la vida, para construir los imperios de poder. En una isla del Caribe nacen los niños con malformaciones, los pescadores cada vez pescan más lejos, y pescan menos; la Bahía de Cartagena es inundada por desechos químicos derivados de empresas privadas, bajo el silencio cómplice de los que lo saben y callan, callan por complicidad, por desidia, por indiferencia o por una cuota de cada una.

Los peces mueren, los peces no nacen, los peces están contaminados, el manglar arrasado, amenazado, islas que desaparecen y ya no son nombradas. Niños pescadores, ahora abuelos que envejecen llenos de la sabiduría olvidada, cuyos ojos rojos y cansados precipitan las lágrimas al hablar del desencuentro, del destierro de la vida, de la tierra cada día menos fértil, del agua cada día más agonizante.

El impacto de contaminación de nuestra bahía, requiere reconocer que no solo afecta de manera directa a los miles de pescadores y a sus familias, mitigando su economía y sus posibilidades de crecimiento y bienestar; sino que es un problema con impacto mundial, afectándose toda cadena de suministros de consumo humano. Es un hecho objetivo la contaminación ambiental de nuestra bahía, hay por lo menos antecedentes desde la década de los años 70 hasta la actualidad.

La ‘civilización’ no siempre tiende al desarrollo, también y en muchos casos al no desarrollo. En manos de pocos está el bienestar de muchos. ¿Qué poderes se erigen detrás de estos desastres ecológicos?, ¿por qué el silencio es más fuerte que la palabra? Si no asumimos como propios los problemas que hemos heredados, si no batallamos como nuestras todas las gestas requeridas para abandonar este mundo habiendo hecho de él un mejor lugar, entonces detrás de los manglares se asomaran los dolores del olvido y los horrores de haber hecho silencio ante nuestra propia destrucción.

*Directora Corporación Eirene Caribe

Página Web: http://eirenecaribe.org