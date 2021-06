Me encontré con estas palabras hace unos 30 años, pero referido a la psicología, que como tal fue una propuesta del psicólogo norteamericano Martin Seligman. El término se extendió ampliamente por distintas naciones, pues retrataba muy bien un fenómeno que empezaba a crecer a partir de distintos procesos, como lo observado en jóvenes y adolescentes que no tenían mayores preocupaciones en sus vidas, que se asumían fracasados o que nada les salía bien, así como por otros factores como el aislamiento de algunos sectores urbanos, soldados que venían de algunas guerras y hasta de problemas de falta de sentido en la vida de muchas personas, en especial en la de los jóvenes.

Posteriormente empecé en mis actividades a utilizar esas palabras para describir lo que estaba viendo y sintiendo en muchos jóvenes de nuestra ciudad, en especial de los sectores más pobres, de los que en algún momento se empezó a llamar ‘pobres históricos’. Esto es, de familias que llevaban varias generaciones viviendo en las más críticas condiciones de pobreza. Familias descendientes en segunda y hasta en tercera generación de los primeros pobladores asentados sobre la Ciénaga de la Virgen, en las faldas de La Popa, en algunos de los barrios de las comunas 14 y 15, y hasta del sector de Nelson Mandela, que, si bien como asentamiento tiene escasos 25 años, algunos de sus pobladores venían de condiciones iguales o peores en cuanto a las posibilidades de una atención desde el Estado, para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad.

El desarrollo en nuestro medio de estas palabras para describir la ausencia de oportunidades, la incredulidad de un futuro mejor, la desconfianza en la educación como motor de cambio, de la incapacidad de los gobiernos como garantes de mejores condiciones de vida y, en general, de creer que se pueden tener expectativas y sueños de que las cosas cambiaran, he venido haciendo mella en miles de jóvenes, hombres y mujeres de nuestra sociedad, a tal punto que tanto en Cartagena como en todo el país, es lo que explica que miles de jóvenes que llevan casi un mes y medio protestando, empezaron a salir de su ostracismo, de su mundo carente de oportunidades y empiezan a confrontar una sociedad que les ha llevado a aprender la desesperanza.

No puede ser deseable ni propicio para nadie que puedan existir personas que han internalizado, que han venido aprendiendo que es más posible la desesperanza, que la esperanza, que los sueños y las utopías. No puede ser viable una sociedad donde cada vez más se cierran puertas para confiar en un futuro mejor; por esto empieza a formularse la esperanza como un derecho fundamental, no solo en nuestro medio, sino en casi toda América Latina.