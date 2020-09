Los economistas solemos hablar de desequilibrios para referirnos a situaciones inestables en algunas variables económicas. Por ejemplo, hablamos del desequilibrio fiscal cuando los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos o del desequilibrio en el comercio exterior cuando las importaciones son mayores que las exportaciones; sin embargo, los desequilibrios no se limitan a lo económico y probablemente son muchos los que vemos en distintos campos, los cuales pueden llevarnos a pensar en un desequilibrio nacional.

Los hechos recientes de violencia reviven ciertos desequilibrios en nuestra seguridad que pensábamos resueltos. La crisis económica ha llevado a la tasa de desempleo a superar el 20%, otro desequilibrio que asumíamos era historia pasada. Con el mayor desempleo, la pobreza va en aumento afectando las condiciones de vida de muchos hogares que han ido perdiendo los beneficios obtenidos en las dos últimas décadas. Por supuesto, estas situaciones traen mucho pesimismo sobre el futuro del país.

Ante esta situación, se requiere una acción clara del Estado que oriente el camino para superar esos desequilibrios. Brindar seguridad, garantizar la protección de los más vulnerables, retomar la senda del crecimiento económico que permita reducir el desempleo y bajar la pobreza, son algunas de las tareas pendientes que exigen una intervención de los distintos niveles de gobierno. Aquí hay un gran reto porque el sector público, a pesar de los avances en la cobertura de algunos bienes públicos, no se caracteriza por la eficiencia en los resultados.

Ahora la solución no es solo del sector público. Como ciudadano tenemos un papel en la reducción o aumento de los desequilibrios. Cada uno de nosotros, desde la actividad que desempeñamos, podemos contribuir o no en la búsqueda de soluciones. La actual polarización política ha profundizado las diferencias que no permiten construir el consenso necesario para encontrar las soluciones a los problemas vigentes, probablemente porque somos una sociedad inestable e incapaz de alcanzar acuerdos.

La solución del desequilibrio nacional involucra al Estado y a la ciudadanía. Necesitamos a un sector público que cumpla adecuadamente sus funciones. Tal vez se pueda alcanzar si más que continuar planeando para un mundo ideal, se trabaja en acciones concretas en lo micro que reconozcan nuestra realidad. Identificar aquellas pequeñas mejoras viables en nuestras condiciones y limitaciones de recursos. Por supuesto, los ciudadanos debemos aportar soluciones a los problemas, no ser actores pasivos que reclaman derechos sin ejercer deberes.