Siempre estamos en el ejercicio de observar críticamente las conductas personales y colectivas, fungimos como jueces de todo, incluso sin tener la formación especializada, de esa forma posamos de técnicos de fútbol, epidemiólogos y hasta de analistas políticos, con la licencia que nos otorga el hecho de estar en la barrera. Desde esa cómoda posición hago las siguientes reflexiones.

Creo que es muy difícil ser un líder, administrar y gobernar, sobre todo cuando se hace alusión a la función pública. Ahí los obstáculos son monstruosos; el más trascendental está en la psiquis del administrador, él es quien debe convencerse de su capacidad para asumir la responsabilidad y especialmente para persistir en el cumplimiento de las obligaciones, a pesar de los irremediables ataques de los que será objeto con o sin fundamento, pero que generarán algo de zozobra y angustia.

El temperamento será el principal escudo, quien no lo tenga, sucumbirá ante el primer traspiés. Y no se trata de ser malhumorado, lengualarga y grosero, por el contrario, la idea es tener la sindéresis para manejar con elegancia y respeto cualquier situación, incluso ante la animalidad, responder con mesura. Son estas las artes de la diplomacia que no significan hipocresía. Como en vida decía mi querido abuelo Antonio Luis González: “Ante cualquier maltrato responde con amor, sé como el bálsamo que perfuma el hacha que lo hiere”.

La vocación de servicio debe ser inagotable, pues los sacrificios nunca faltarán, en especial la distancia con la familia, amigos y ratos de esparcimiento, circunstancias inevitablemente necesarias para acercarse al compromiso que jamás cesa. En ejercicio de esas labores oficiales no existen espacios, horas o días inhábiles, la misión es permanente y cíclica, por eso se requiere de una salud de acero que garantice el brío para cumplirla.

La inteligencia es condición ineludible, se necesita conocer el sistema en su marco teórico, jurídico y funcional, además de poner en marcha estrategias coherentes y efectivas para lograr los objetivos del bien común, que deben estar más allá de nuestros egos y banderas personales. El gerente puede imponer su sello, aquel lo hará único y marcará su genuino estilo, pero debe tener claro el cómo, cuándo y dónde; de eso dependerá el éxito de la gestión. De no tener el tacto necesario, el desenlace será el fracaso.

Definitivamente en sistemas enquistados, el cambio debe ser paulatino. Quizá sin el estrés que representa estar en el ruedo, los opinadores podemos ser útiles para quienes tienen el hábito de leer estas líneas construidas con la mejor de las intenciones y, sobre todo, con absoluta franqueza.