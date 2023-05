¡Descubrí que soy negra!

A mis 27 años, tomé la decisión de dejar de usar químicos para alisar el cabello. Recuerdo que fui a casa de mi hermana, le mostré un video tutorial de cómo cortar el pelo en transición y le dije: “¡Estoy lista!”, córtalo. Con el tiempo comenzó a crecer mi pelo natural, rizado de color castaño oscuro, fuerte, abundante y hermoso. Dar ese paso me llevó a descansar del proceso invasivo de los alisadores, fortaleció mi autoestima y, “sin querer queriendo”, me lanzó al camino de conocer mis raíces afro que hoy me llenan de tanta identidad.

Ustedes se preguntarán, ¿cómo ella no iba a saber que era negra? Robe Niho en su canción “Negro” lo plantea muy bien: “La historia es manipulada y su esencia distorsionada, conveniencia para crear una filosofía errada”. El sistema se encargó de argumentarme de todas las formas que ser negro estaba mal y de hacer invisible sus importantes aportes al desarrollo de la humanidad.

Como la mía, tal vez son más las historias de personas que solo estando jóvenes o adultos, supieron que eran afrocolombianos, también hay casos de personas que al experimentar situaciones de racismo y discriminación entraron en conflicto con su pertenencia étnica. Recuerdo que una chica en el trabajo alguna vez me contó que le impactó mucho todo lo que enfrentó cuando salió de su pueblo para irse a hacer sus estudios universitarios a la capital. Fueron muchas las ocasiones en las que subió al autobús y las personas ocultaban su bolso por miedo a que les robara, también tuvo que enfrentar la selectiva requisa en los almacenes, o que algunas personas mestizas se quitaran de su lado al ir caminando por la calle. Dice que el descubrimiento fue cruel pero muy simple, entre negros no tenemos que darnos cuenta de nada porque somos iguales y no vemos un problema entre nosotros hasta que salimos de nuestro “lugar seguro”.

En 2018 el resultado del censo nacional presentó que 2.982.224 personas en Colombia se reconocían como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, este dato representó una reducción del 30% de esa población en comparación con el censo del 2005 que contabilizó 4.311.757 afros.

Hasta hoy, estas cifras han generado descontento de organizaciones sociales afrocolombianas no solo porque no representan el número real de la población, también porque dejó en evidencia la falta de preparación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la realización de este tipo de encuestas, que son determinantes para la toma de decisiones del Gobierno nacional en la asignación de recursos públicos para nuestra población; así como en la gestión de políticas públicas y oportunidades de desarrollo que, en definitiva, no contribuye al cierre de brechas económicas, educativas y sociales y, por tanto, a la garantía y ejercicio de nuestros derechos.

En su momento, el DANE se pronunció diciendo que los resultados pudieron verse afectados entre varias razones, porque los encuestadores no hicieran la pregunta sobre autorreconocimiento étnico, debido a suposiciones o desconocimiento sobre la trascendencia de esta pregunta o porque algunas personas encuestadas no se reconocieron como tal. Ahora, no estoy sugiriendo que la falla principal estuvo en estos aspectos, pero debo decir que, si estos mejoran, así mismo se verá reflejado en resultados más representativos de la población afro del país.

Todo este relato lo traigo a colación porque el tema de la pertenencia étnica es un asunto que merece toda la atención. Sí tan solo desde hace 5 años me autorreconozco como afrocolombiana y tengo 31, me pregunto ¿cuántos colombianos y colombianas aún tienen dudas sobre su etnia? Es urgente una apuesta del gobierno, entidades públicas y privadas, así como de la cooperación internacional, entre otras instancias, por sensibilizar y hacer pedagogía ciudadana con respecto a la importancia de los pueblos étnicos y sus aportes a la construcción del país.

No podemos continuar con el relato único de que la historia negra comenzó con la esclavitud. Son necesarias estrategias contundentes que promuevan el autorreconocimiento y orgullo por lo étnico, de lo contrario, a pesar de los esfuerzos que haga el DANE y otras entidades para mejorar los procesos estadísticos, capacitando al personal censista, mejorando las condiciones de acceso para aplicar el censo en cada rincón de Colombia y diseñar e implementar las estrategias y campañas informativas adaptadas a cada territorio, continuará presentándose más desinformación en las estadísticas y muchas personas negras sin reconocer sus raíces y su identidad.

Ya quiero que se cumpla el tiempo para un nuevo censo, no veo la hora de responder con toda la consciencia del caso, que soy orgullosamente afrocolombiana. A mi gente negra, el llamado es a continuar dando pasos agigantados para legitimar la permanencia y resistencia del legado de nuestros ancestros y de seguir aportando en la construcción de un mejor país.

*Afrocolombiana, periodista del Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA.