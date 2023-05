Desaprender el odio

En la china antigua, una pareja de recién casados muy pobres se fueron a vivir con la mamá del chinito, quien no aceptaba a su nuera y cuando el chinito salía a trabajar, le hacía gestos y agredía verbalmente a la chinita, quien callaba, pero por las noches se quejaba con el chinito, le rogaba que se independizaran con el argumentaba que no podía sostener dos hogares.

La china vieja seguía mortificando a la chinita. Desesperada, un día la chinita decidió consultar con un famoso médico chino, quien, después de examinar múltiples alternativas terapéuticas, le dijo: Tengo la solución, vamos a envenenar a su suegra. La chinita enseguida contestó. ¡No, eso no! - ¿Y si nos descubren? - El médico repuso: el veneno que le voy a dar no mata enseguida, sino con el tiempo, no se va a notar, no deja rastros. La chinita dudó, pero era tal su necesidad que finalmente aceptó. El médico le dijo: Eso sí, usted debe garantizar que lo reciba todos los días con las comidas.

De vuelta a casa la chinita comenzó a preparar deliciosos platillos a su suegra, quien desde un principio y seguidamente los criticaba y rechazaba, pero el esmero de la chinita fue tanto, que se volvieron irresistibles, y la china vieja comenzó a engullirlos; pasados los primeros meses, la china vieja no dejaba de ponderar a la chinita, pero ésta, todavía resentida por el maltrato, la seguía detestando, progresivamente el afecto de la china vieja por su nuera fue creciendo y la chinita finalmente comenzó a reflexionar sobre que ya no era necesario asesinar a su madre política, por quien ahora también estaba sintiendo afecto, habían pasado siete meses y el termino que había dado el médico para que el veneno fuera efectivo estaba por vencerse.

La chinita decidió consultar de nuevo con el facultativo para pedirle que le ayudara a desintoxicar a su suegra. El médico chino la escuchó con atención y le dijo: miré, tranquilícese que yo nunca le di un veneno, los polvos que le suministré son inertes, no hacen ningún daño para la salud, sólo quería demostrarle cómo se puede transformar el odio.

El psicoanálisis de personas que intentaron suicidarse concluye que a quien en realidad la persona intenta matar no es así mismo, sino a quien lleva dentro. El odio hacia los defectos del otro no es más que odio por los propios.

Como psicotraumatólogo jamás hubiera convocado una comisión de la verdad, porque la verdad siempre es relativa, actualizar crímenes de guerra cualquiera, que sea su origen, ni cura ni sana nada, antes enseña a odiar, mucho más cuando se cuentan verdades a medias. ¿Qué tal una comisión para desaprender la ideología del odio?

*Psiquiatra.