Con el respeto y cariño que le tengo a todo aquel que renuncia a sus comodidades para servirnos a los ciudadanos, he querido mantenerme al margen de hacer comentarios públicos y privados sobre la persona del alcalde y su gabinete porque son personas de buena voluntad.

Pero los dos errores e improvisación en los picos, placas, cédulas, géneros y otros, colman el balde, están generado zozobra y con ello enormes gastos a empresas pequeñas que no están produciendo lo suficiente y peor aún nadie les está comprando.

Es un acto de solidaridad de las PYMES, que no sabemos hasta cuándo alcance, un simulacro para mantener los empleos, las cajas de estos negocios ya no aguantan y no se diga más de su patrimonio.

Alguien de muy buena fe, de quien tengo el mejor de los conceptos como profesional y como persona, me invitó que me informara por las redes oficiales del distrito y conocer de primera mano lo que se está haciendo por parte de la administración, lo hice con el propósito de no leer detractores del señor alcalde.

Mis dos conclusiones iniciales son: uno, publicar más y de seguido no significa “comunicar”, y dos, la confusión que viene generando el alcalde es de talla mayor.

Yo de verdad me siento cada día más desconcertado. Independientemente del COVID-19, que es un proceso natural inmunológico como lo ha sido el SIDA, dengue, tuberculosis, influenza y todas las enfermedades emergentes no veo por ninguna parte “gobierno”, sino un policía actuando de buena fe y con corazón por los pobres, eso está bien, se agradece enormemente, pero una ciudad que esperanzada en el voto castigo tiene problemas estructurales tanto sociales como humanos, exige un gobernante, y francamente, no lo veo.

Para la muestra un botón. Se le sugirió un gerente para la crisis y que el alcalde tuviera tiempo para gobernar, lo rechazó. ¿Qué pasó? Se vino mayo y hasta el sol de hoy no vemos el programa de gobierno y si está listo ¿dónde lo podemos ver?

Da la sensación de que unos muy pocos hablan entre sí y el resto no contamos para nada. He ido perdiendo la fe en esta administración. Que, además, como me dijo el portero del edificio, si él pude decir las palabras que dice, ¿por qué yo no? Tenemos profesionales buenos y malos en todos los oficios, pero estigmatizar a los políticos que estudian para gobernar no es para nada ejemplarizante. Quien deba investigar y quien deba penalizar, castigue, también es cierto que el Ejecutivo, ejecute.

El pueblo debe elegir buenos concejales y estos deben coadministrar sin prebendas para ellos sino buscar el bien común.

Escribo esto con mucho dolor, es tiempo de conciliarnos y ser coherentes con el sufrimiento de todos pero sin guía y faro no se puede.