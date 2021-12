Con la aparición de la variante ómicron se incrementa la incertidumbre, las principales bolsas de valores en el mundo se desploman, inversionistas buscan refugio en mercados donde se puedan minimizar las pérdidas. Los riesgos no se ponen en duda, ¿cómo enfrentarlos? Un mundo globalizado exige soluciones concertadas (la disyuntiva salud o economía debe darse por finalizada); afrontar la pandemia de la COVID-19 con sus variantes y estar preparados a nivel científico para que futuros virus no nos tomen por sorpresa. Se establecieron cálculos para contenerla, pero el virus sigue mutando.

El modelo económico neoliberal que ha sido defendido a capa y espada por tirios y troyanos viene perdiendo vigencia, sus falencias siempre han estado presentes, y sus impactos se continúan acrecentando. Acabarlo puede sonar a utopía. ¿Qué hacer? Transformarlo, convertirlo en un modelo donde la distribución de riqueza no se concentre en unos pocos y la economía se expanda de manera inclusiva.

El capitalismo moderno no se alinea con un sistema económico soportado por leyes universales que vinculen y establezcan relaciones en igualdad de condiciones entre países; ¿desde cuándo la explotación a gran escala de recursos renovables y no renovables sin las debidas prohibiciones y contraprestaciones? No es algo nuevo. Son los medios de producción que han estado al servicio de los monopolios.

¿Quién controla el acaparamiento de biológicos por parte de países desarrollados? La variante ómicron se descubre en Sudáfrica, país que tiene un gran número de enfermos de Sida y actualmente alberga alta población sin vacunar, todo eso sumado a la condición de pobreza y hambre que atraviesa. ¿Dónde está la asistencia por parte de la OMS a los países más pobres? Los intereses y el poder político prevalecen, lo cual ha contribuido a que las enfermedades infecciosas ataquen a los más vulnerables.

La falta de instituciones independientes hace difícil darle sentido a una “economía social”, que no sea indiferente a las necesidades permanentes y eventuales que surgen y terminan convertidas en crisis. La capacidad de cooperación y reacción no es ágil, increíble en un mundo hiperconectado con recursos y medios; el principal problema es que se encuentran restringidos impidiendo la circulación de los beneficios de manera transversal. Se deben sustituir estructuras tradicionales realizando reingenierías para alcanzar mejores resultados no solo en lo económico.

Es complicado garantizar condiciones de vida favorables mientras permanezca vigente un modelo económico excluyente y extractivista que apunta a la defensa y crecimiento del capital. Los rendimientos y utilidades no pueden seguir atados a lo financiero, cuando se reclaman contribuciones para la erradicación de las desigualdades sociales, protección y conservación del medioambiente e interacción dinámica y armónica de estado – empresa, empleado – entorno.