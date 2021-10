Por estas fechas crece la efervescencia preelectoral presidencial y, con ella, la de los que nos creemos filósofos y sabiondos de la política. Esta se multiplica geométricamente en las tertulias y discusiones sobre los precandidatos, pues florecen los egos dioses de la opinión y dueños de la verdad, sobre lo que le conviene al país. Es simpático observar los ademanes tan fuertes que abanican, los dientes a la vista tal cual fuera una riña de perros, y hasta casi que se les alcanzan a ver los bellos (o feos) erizados de la nuca y de partes escondidas. Mi humilde opinión de un casi sexagenario, que ha tenido en la familia servidores públicos de verdad y que no se siente representado ni por castas políticas, ni por oligarquías, ni por movimientos sociales distorsionados. Es que nuestro verdadero problema no es de ideología, ni de burguesía, ni de vulgo, ni de pobreza; nuestro problema es sistémico. Estamos acostumbrados a un “sistema de cómo funcionan las cosas”, y nos conformamos con eso. De ahí se desprende la motivación de este escrito: ese conformismo está terminando. La masa de gente que está hastiada y que su pensamiento es antisistema, está igualmente en efervescencia. Y ese es el más grande peligro para el país porque, por elegir a alguien con el discurso antisistema, vamos camino al precipicio. Ese discurso le valió la mitad de los votos a su adalid en las pasadas elecciones. Y algo grave de lo que sucedería, es que ni los mismos que votarían contra el sistema, creo que estarían contentos de vivir en una Colombia con socialismo del siglo XXI. La prueba está en que ni los mismos que lo pregonan vivirían en un país donde esté instaurado ese sistema político a la fuerza, como Cuba o Venezuela. El reciente congreso nacional de Fenalco, con comerciantes afiliados de todas las regiones del país, ovacionó por más de un minuto cada uno de los discursos de las directivas del gremio y el del presidente Duque, por lanzar la alerta en sus mensajes sobre la amenaza que se cierne de una propuesta que nos cambiaría nuestro estado social de derecho, del derecho a la propiedad privada, del derecho a la libre empresa, del derecho a la libre expresión y, por sobre todo, del derecho a la libertad. Hay razones grandes en el inconformismo con el sistema. Pero que los votantes que se están moviendo hacia la propuesta que los representa no nos lleven al desastre y nos conviertan en pobres y esclavos a todos. En el candidato que sepa transmitir este mensaje e introduzca en su plan de gobierno la lucha contra los factores que hacen perverso el sistema actual, está el presidente que le conviene a Colombia en este momento.