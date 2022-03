El próximo 13 de marzo del 2022 se elige un nuevo Congreso de la República, que debe estar conformado por ciudadanos comprometidos en legislar con el pueblo y para el pueblo, para combatir la injusticia, desigualdad social y la corrupción.

Las regiones reclaman cambios sociales profundos y equidad, el respeto por la vida y la paz, una seguridad por los derechos humanos en los territorios y que las platas de los impuestos no sean para el enriquecimiento ilícito y paraísos fiscales.

Un sistema de salud que garantice normas elementales de atención, un sistema de pensiones público y de prima media y un sistema de riesgos laborales que promueva la salud y prevenga la muerte, el accidente y la enfermedad laboral.

Se debe priorizar establecer una Renta Básica, por lo menos de emergencia, para atender con urgencia el drama del hambre que golpea a más de 21 millones de colombianos, que prueban comida una sola vez al día, abandonados por el Estado.

El avance de la tecnología y las redes sociales, han permitido que hoy se conozcan los aberrantes hechos de corrupción de la clase política tradicional, aún persisten costosas campañas, la compra de votos, su remplazo por una nueva generación.

A los candidatos de los partidos alternativos, afros, indígenas, líderes sociales, les toca hacer campaña de concientización para ganar el voto de conciencia al no tener garantías de recursos para sus desplazamientos, publicidad, logística de transporte.

El pueblo está despertando de tantos escándalos que quedan en impunidad, y de una falsa democracia impuesta por las familias políticas del país, que hacen que se tengan un Congreso y Gobierno permeado por las mafias y el narcotráfico.

No más personas que fallezcan por no acceder a un tratamiento a tiempo, no más niños ni jóvenes sin educación, no más adultos mayores sin pensión, no más familias sin un techo digno, no más destrucción de la estructura ecológica de la vida.

Debemos en forma unificada y desplegando todos los esfuerzos posibles, convencer a los colombianos en general y a los trabajadores en particular que no hay que votar ni por sus listas a Senado y Cámara ni por candidatos.

La responsabilidad de la construcción del futuro de Colombia depende en gran medida de la renovación total del Congreso de la República, es un imperativo derrotar a las maquinarias políticas, a los viejos partidos con su corrupción sin dios ni ley.

Tenemos una gama de candidatos y candidatas alternativos para votar por el cambio este 13 de marzo y derrotar a los corruptos, las mafias, los carteles y los clanes de la política, con el voto de castigo a su compra de votos y de conciencia.

*CUT Bolívar