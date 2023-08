Derechos fundamentales: amparos y desamparos

Para la protección de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, la norma fundamental estableció como mecanismo directo, inmediato y oportuno el conocido amparo de tutela, el cual ha sido una herramienta muy valiosa para todos los asociados. De 1992 a 2022 hubo 9.169.161 solicitudes de tutela, un dato asombroso, pues se trata de violaciones a los derechos fundamentales de las personas. En relación con lo anterior, lo que resulta realmente preocupante son dos situaciones: la primera es que de estos millones de tutelas el 61% corresponda a violación de derechos de los adultos mayores y la segunda, que la mayoría de los amparos corresponden a la violación del derecho de petición. ¿Qué sucede con el Estado, los prestadores de servicios de salud y las empresas de servicios públicos, para que sistemáticamente y por millones de veces atenten contra los derechos fundamentales de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Qué sucede con estas mismas entidades que no atienden oportunamente las solicitudes de los colombianos? Las respuestas deben ser dadas por el Estado y este debe ser más exigente en la atención y amparo de los derechos fundamentales. Los mecanismos de control y vigilancia son ineficientes ante la magnitud del problema y lo que se puede pensar es en mejorar tanto los sistemas de prevención como el régimen de sanciones aplicables a la violación de los derechos: hacer efectivos los procedimientos disciplinarios, establecer una dosimetría de multas según el nivel o alcance de la violación del derecho cuyo amparo se pide, mejorar la pedagogía en derechos fundamentales. Como nota adicional, se destaca que, en relación con los derechos de los adultos mayores, buena parte de los amparos devienen de la situación de desamparo a la que se enfrentan en relación con la debida atención a la salud, entrega de medicamentos y demás relacionados con el más fundamental de todos los derechos: la vida. En cuanto al derecho de petición, se presenta la circunstancia de que las entidades estatales han adoptado la costumbre de contestar las peticiones de información remitiendo al solicitante a que consulte enlaces o páginas web y así no dar una respuesta concreta, presuponiendo que todas las personas tienen acceso a los sistemas informáticos, lo que se agrava frente a los mayores de edad que no manejan estos recursos por ser personas “análogas” y no “digitales”, como las nuevas generaciones. Al paso que vamos, los derechos de petición se atenderán informándole al ciudadano que la respuesta la obtendrá mediante el acceso a un motor de búsqueda en internet o simplemente que le pregunte a cualquier sistema de inteligencia artificial, el que le dará una inmediata y oportuna respuesta; la situación ha dado lugar a nuevos amparos de tutela y falta ver cuál es la posición final que fije la Corte Constitucional: ¿es válido responder una petición remitiendo a consultar en internet?