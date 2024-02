Derechos en Clave: VIH/SIDA

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública mundial. Según ONUSIDA, aproximadamente 39 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. En Colombia, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, se llegó a 166.496 casos reportados. En relación con los grupos étnicos (primer semestre 2023) padecieron la enfermedad: “negro, mulato afrocolombiano (302), Indígenas (137), Raizal (17), y ROM gitano (50) casos”. Los grupos indígenas más impactados fueron Wayuu, Nasa y Embera. Según especialistas de la salud, día a día se reportan aproximadamente 10 casos nuevos de pacientes diagnosticados con VIH en el territorio nacional. Una realidad alarmante no solo porque va en aumento, sino porque la ignorancia, la violencia y la discriminación frente a estos pacientes persiste en todos los ámbitos de desarrollo. Por ello se han proferido una serie de normas de protección como la Ley 972/05 que respecto de las personas portadoras de VIH/SIDA, consagra: «En ningún caso se pueda afectar la dignidad de la persona; producir cualquier efecto de marginación o segregación, lesionar los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una vida digna». Sin embargo, persisten prácticas como despido por dicho diagnóstico; por lo que la Corte Constitucional ha reiterado su derecho a la estabilidad laboral reforzada y estableció reglas para garantizar que estas personas mantengan sus empleos. La estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud consiste en el derecho fundamental que tienen estos trabajadores a permanecer en el puesto de trabajo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, «incluso contra la voluntad del patrono», si no existe una «causa objetiva» que justifique el despido. De manera que, si un empleador desea dar por terminada la relación laboral, debe: justificar un motivo de despido legítimo y solicitar autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedir a empleados que son portadores del virus. Si no lo hace, el trabajador puede recurrir a la acción de tutela, dentro de la cual el juez puede declarar la ineficacia del despido; ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo de desvinculación; ordenar una indemnización (si fue un despido discriminatorio), incluso el reintegro del trabajador. A quienes conviven con este diagnóstico: no olviden que no están solos y no permitan que la estigmatización ignorante les convenza de renunciar a sus derechos y a vivir con temor.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.