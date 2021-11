Una búsqueda en la base de datos Pubmed con las palabras dengue y pobreza genera 180 citas, razón suficiente para convencernos de que, si la pobreza sigue creciendo en la ciudad, también lo hará el dengue. Esto no sorprende, lo llamativo de la literatura es la diversidad de factores relacionados con la aparición de la enfermedad, lo cual debería, necesariamente, hacernos repensar las estrategias para su control.

Un artículo en la revista PLoS Neglected Tropical Diseases sugiere que las infecciones por dengue en una ciudad tropical típica suelen ocurrir en grupos pequeños, sobre áreas de diámetro entre 20 y 110 m, estando la infección estadísticamente relacionada con ser trabajador doméstico/ama de casa, vivir en chozas, hacinamiento, almacenar agua en contenedores, y tener basura al aire libre, entre otros factores.

Es de esperarse que el dengue y la pobreza trabajen juntos tejiendo miseria. Si las personas de bajos recursos son contagiadas por el virus, no podrían trabajar y el hambre empieza a acentuarse. Muchas cosas pueden hacerse, y aquí voy, una vez más, repitiendo. El ejemplo de siempre, La Perimetral. ¿Cuál es la razón para no desarrollar un proyecto serio en esta área de la ciudad si en verdad queremos disminuir la pobreza, o evitar que sigan subiendo las penurias en esta comunidad? No me refiero a cosas hipercomplejas o impensables como darle el contrato de relimpia de la ciénaga a pescadores, pavimentar vías sin maquinaria pesada para incluir más mano de obra local y generar empleo, claro que no, hablo de realizar cosas simples. Podría iniciarse con socializar la relación entre la aparición de casos de dengue y depositar residuos domésticos por fuera de los contenedores, al lado de la vía, o tirarla en cualquier parte. El cuento de los arroja basuras y escombros no es cultural, y debe atacarse con educación y normatividad ejemplar, pero no hay un plan. Me niego a creer que nuestro intelecto no alcance para comprender que arrojar un recipiente o una bolsa a los caños puede estancar el agua y facilitarle todo al dengue. Un cuello de botella está en los profesores, quienes olvidamos la higiene comunitaria y nuestra obligación de mantener al menos la institución sin residuos, presentable.

También es pertinente insistir en el peligro de las fumigaciones, en especial para mujeres embarazadas y niños, como mecanismo de control del vector. Aún no han fumigado mi barrio, reclaman en los medios los líderes comunales, como si hacerlo resolviera el problema. Generemos más empleo y enfrentemos con ímpetu el problema de las basuras en Cartagena, solo eliminaremos el dengue cuando tengamos menos pobreza y no seamos tan puercos.

*Profesor.