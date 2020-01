Democracia violenta

“¡Democracia, bendita seas, aunque así nos mates!”, exclamó alguna vez el poeta Guillermo Valencia luego del magnicidio del político liberal Rafael Uribe Uribe en 1914. Y es que una de las grandes paradojas de la historia política de Colombia es tener –a pesar de todos sus defectos, o por ellos– una democracia formal con altos niveles de violencia política.

Aunque es opinión compartida por algunos, la paradoja no se resuelve afirmando que en Colombia no hay democracia. Esto es simplista, erróneo conceptualmente y aporta muy poco para comprender el fenómeno y proponer soluciones. Puesto que, si tenemos un régimen autoritario, este sería el único culpable y pare de contar.

Veamos el caso del asesinato de líderes sociales. El Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, se equivoca cuando dice que estos crímenes no son un fenómeno sistemático, por no existir un único responsable ni tampoco existir una política de exterminio. Pero, la existencia de un único actor y un plan no es lo que hace en este caso el asesinato sistemático; lo hace la regularidad con la que ocurren y el perfil de las víctimas.

Colombia no es la única democracia con altos niveles de violencia de este tipo. El México de Andrés López Obrador (izquierda) y el Brasil de Jair Bolsonaro (derecha), le siguen a Colombia en la lista de países donde más líderes fueron asesinados en la región, según Front Line Defenders, una ONG especializada en la defensa de defensores de los derechos humanos.

La mezcla de democracias formales y estados débiles parece explicar parcialmente la paradoja. Estados que no posean el monopolio de la fuerza legítima en la mayor parte de su territorio, ni garanticen derechos o suministren bienes públicos –como la seguridad y la justicia– de manera más o menos eficiente, generan incentivos para que elites locales y grupos armados traten de capturar el estado en lo local.

En nuestra democracia los líderes sociales pueden ejercer sus derechos políticos y civiles a medias, puesto que, si el Estado no se los garantiza efectivamente, cuando sus reivindicaciones –restitución de tierras, defensa del medioambiente, sustitución de cultivos ilícitos, etc.– choquen con los intereses de élites locales y grupos armados, estos últimos podrán ejercer violencia contra los líderes, en muchos casos con apoyo u omisión de agentes del Estado.

Tenemos una democracia de baja calidad y muy violenta. Nuestra tarea como sociedad civil es exigir a las autoridades nacionales y locales mayores garantías para la seguridad de los líderes y seguir denunciando estos crímenes. El diagnóstico apropiado no es desconocer la presencia de un sistema democrático, sino buscar la manera de mejorar el que tenemos.

