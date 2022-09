¿Democracia o permisividad con la anarquía?

Lograr la anhelada unidad de la sociedad está bastante lejos. Nos han ubicado en dos bandos que deben actuar conforme a lo que se espera que sea cada uno, sin matices. Se olvidan valores y la moral. Es increíble cómo se critica la condena a Aida Victoria Merlano porque “por la madre, todo”. No hay coherencia, exigimos probidad, pero de los otros. Queremos paz, pero nuestros actos son de guerra. Los líderes han encontrado en la confrontación, el alimento para sus objetivos particulares. El bien común, hoy, es un medio para llegar al poder y no se gobierna para todos sino para segmentos, para lograr su beneplácito y asegurar la permanencia. No nos percatamos de que hay unos expertos, agazapados, analizando nuestro comportamiento a través de los algoritmos, de la psicología de masas, como la que describe Vargas Llosa en “La Llamada de la Tribu”, y con base en ello se diseñan estrategias para arrearnos. Hemos perdido la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos así creamos que sí, porque es lo que nos hacen creer y así hemos dañado la democracia. El delito ya no es delito, como es el caso de envenenar a la sociedad con estupefacientes, pero mientras haya paz, venga. La convivencia no se construye con concesiones a punta de impunidad. ¿Creen que se va a mejorar la seguridad, la salud mental y que se va a progresar con el fácil acceso a la droga? Los resultados electorales como los de Colombia y Chile entre otros, obedecen en gran parte a reacciones inducidas con odio o miedo; las inesperadas participaciones que cambian tendencias o las sobredimensionan, indican que somos volátiles al decidir; esa ligereza para replicar y creer en fake news y la tolerancia con las faltas de los que hacen parte del bando propio, son propias de lo que algunos denominan como segunda modernidad. Permisividad sesgada, pero “Libertad y Orden” reza en el escudo nacional. Mauricio García Villegas escribió en su portal De Justicia, que “en Colombia existe una vieja cultura política que, a fuerza de evitar la tiranía, se volvió negligente con la anarquía. Esto ha dificultado la construcción de un Estado eficiente y con poder administrativo para hacer respetar la ley”. La defensa de los derechos humanos no se contrapone al orden. Ejercer autoridad no es despótico, es un deber constitucional. La libertad y el orden son necesarios de manera simultánea para que la democracia se fortalezca. Lo contrario es la anarquía y será muy difícil superar la desigualdad en el caos. Desde la academia, los medios de comunicación, el liderazgo social, debemos llamar a la reflexión, a construir, a evaluar, a tener la capacidad de analizar y no reaccionar emotivamente. Estamos obligados a educar, a enseñar a pensar de manera crítica, para hacer viable este mundo que agoniza.

*Abogado y ejecutivo empresarial.