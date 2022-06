Del diagnóstico al tratamiento

Cartagena de Indias tiene suficientes diagnósticos, hace falta tratamientos curativos y no paliativos, programas de formación y participación ciudadana para crear nuevas costumbres de identidad ciudadana, con tributo en el desarrollo socioeconómico sostenible, evidencia de una nueva cultura ciudadana y aumento de la calidad de vida, medido en cambios de datos, números y cifras. Programas de la gente y no del gobernante, garantizando repetición años tras año y método de evaluación para análisis y mejora, programas continuos aun cambiando el gobernante, quien deberá ser el líder. De no hacerlo, año tras año, los datos del programa Cartagena Cómo Vamos, seguirán siendo los mismos o peores.

Los datos de pobreza son reales y de estudios actualizados, hace falta tratamiento y no precisamente entregando mercados, eso es paliar el hambre asociada a la pobreza, el tratamiento es crear nuevas estructuras de negocio para generar empleo formal, generador de tributos y de un círculo virtuoso propio del desarrollo. En contraste, las calles están llenas de dinero representado en las basuras, los residuos orgánicos causan putrefacción, malos olores, atraen plagas, roedores y dañan los residuos sólidos recuperables, pudiendo nacer un negocio dedicado a la producción de abono a partir de residuos orgánicos, ese abono requerido para producir alimentos que tanta falta hacen cuando se trata de pobreza. Pero es necesario la participación ciudadana, entender y trabajar en solucionar sus problemas, hace falta voluntad, para educar y cumplir la Resolución de Minambiente No. 2184 del 2019, separando los residuos orgánicos en una bolsa de color verde, porque existe un negocio formal dedicado a su recolección y posterior producción y comercialización de abono orgánico.

La inseguridad, robos en las calles, violencia en instituciones educativas, son reales, otro diagnóstico sin tratamiento, hace falta un programa para educar a los niños, una jornada semestral de desarme, con invitación para llegar al parque del barrio y entregar sus juguetes simuladores de armas y de violencia, educar para la paz y no violencia, será mucho mejor que seguir llenando cárceles.

Los datos de recaudo de impuesto predial, la falta de confianza generalizada y débil cultura de pago, son reales, hace falta un programa anual para organizar un día de pago de este tributo, gobernantes distritales y directivos de organizaciones privadas, cumplen este ejercicio como ejemplo de compromiso ciudadano, en lugar público donde cualquier persona tenga la oportunidad de hacerlo. Si no educamos para tributar, seguiremos esperando preclusión de deudas, pero enfermos esperando milagros para salir del subdesarrollo.