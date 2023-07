Del auto-oscurantismo y otros demonios

“Con fe, disciplina y desinteresada devoción al deber, no hay nada que merezca la pena que no puedas lograr”, Muhammad Ali Jinnah.

Frente al parque de Bolívar, en Cartagena, a pesar del paso del tiempo, todavía permanece la edificación donde funcionó la “Inquisición”, promovida en la edad media, por el papa Inocencio III, castrando el conocimiento, al no poder acceder a cientos de libros. Se recuerda, muchos librepensadores y mujeres sanadoras, consideradas brujas, fueron enviadas a la hoguera. La censura y el oscurantismo permeaban toda la sociedad desde afuera, por los jerarcas de la iglesia católica.

De ahí deviene que ciertas palabras en español producen desconcierto, entre ellas: “inocente” será de Inocencio, el jerarca de la iglesia ya enunciado o la acepción clemencia, se recuerda al papa Clemente V, quien suprimió la orden de “los caballeros templarios”, permitiendo la persecución y el asesinato de muchos de ellos. Otras, al menos a mí, me causan roncha, como que golpean el oído, entre ella “urticaria” “chunchurria” “diverticulitis” “que chimba”, etc. Siendo nuestro español, tan extremadamente rico y hermoso.

Llama la atención, el lenguaje japonés, palabras como “meraki”: hacer todo de una manera apasionada, dejando un pedazo del alma en ello, o “Ikigai” cuya primera parte significa “vivir” “valer”, con la felicidad de estar siempre ocupado o frases como “O Tsukaresama Desu” (te exalto humildemente en tu estado de cansancio), como un modo de reconocer la labor y el esfuerzo ajeno. Inclusive “Shitsuke” que significa “disciplina” e implica cumplir, por ejemplo con el “Seiri” (tirar aquello que ya no es útil, ni deseado, para poder abrir nuevos espacios, como un deber de realizar esa labor en forma cotidiana).

Lo anterior, para denotar que estos significantes, desde el mismo lenguaje, enfatizan sobre la virtud de la disciplina, en contraposición con lo que se observa en la actualidad, decenas de avisos publicitarios, relacionados en internet, que ofrecen servicios para la elaboración de monografías, en aras de lograr títulos de especialización, de maestría y hasta doctorados. No hay Dios, ni ley que ponga coto a estas graves conductas, que permean el campo penal (falsedad).

Sin embargo, ésta es una sola cara de la moneda, para entrar en contexto, copiaremos una pequeña frase de la gran poetisa Mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz (precursora del movimiento feminista, nacida en 1651, fallecida por la peste, en el año 1695) que nos introduce en el tema: “hombres necios, que acusáis a una mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

Es lamentable que muchos jóvenes y adultos, en esta modernidad, acuden a estos nefastos mercaderes de la academia, para que le realicen, bajo pago, las tesis. No podemos dejar de culparlos, sabemos que estamos en una sociedad frívola, en extremo light, ligera; donde prima un mundo hedonista, muy diferente a los pensamientos de la escuela estoica. Se le rinde, a veces, un desmedido culto y unas exageradas preferencias por la rumba, el gimnasio, los tratamientos estéticos y/o cirugías plásticas; sin olvidarnos en este punto, de la alta y reiterativa frecuencia en la utilización de las redes sociales. Además, de una muy mal manejada y fraudulenta inteligencia artificial, por ejemplo, el uso malicioso del ChatGpt. Los cerebros se están vaciando, la dificultad de emprender trabajos académicos serios, las labores que dignifiquen al ser humano y transciendan en la esfera social, que requieran utilizar las neuronas, van en la actualidad en un franco retroceso.

Especialmente los jóvenes, deben de tener a la mano algunos ensayos, de obligatoria lectura, para desarrollar una buena capacidad de análisis y de pensamiento crítico, como “el elogio a la dificultad” del gran maestro Estanislao Zuleta.

No está por demás el leer unas biografías, como la de Sir Wiston Churchill, cuando en plena II guerra mundial, les lanza a los ciudadanos ingleses la siguiente frase: “Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”

Cómo olvidar que Japón fue devastada por varias bombas nucleares, algunos de sus habitantes, todavía padecen los efectos de la radiación. Luego de ser casi destruidos, resucitan como el ave fénix de sus propias cenizas; el secreto, se contrae a un trabajo arduo, tener unos pensamientos transcendentes, para que con un gran esfuerzo, se logre que estos se conviertan en obras. Una frase, que acuña el gran orador Yokoi Kenji (Colombo-francés) reza: “la disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia”.

Mírese bien, sin caer en los extremos, ni dogmatismos, el gran filósofo Aristóteles, confía en la práctica de los justos medios. La disciplina, en la cultura japonesa, tiene tres claves para aplicarla: la primera, una adecuada organización, que nos permita ahorrar tiempo y ganar en eficiencia (en las empresas, el compromiso por parte de cada individuo es elemental); segundo, la limpieza, que es algo más que eliminar la suciedad y la basura de los espacios, es también ofrecer un equilibrio a nuestras vidas, para nutrir nuestra mente y nuestra alma de paz y armonía; finalmente la puntualidad, no solamente el cumplir con los horarios, acudir a las citas a una hora exacta, si no también ser firmes con nuestros propósitos, trazarnos metas y cumplirlas (evitando que estas cualidades nos abrumen en una forma agotadora y nos lleven a un excesivo de cansancio mental).

No puedo terminar, sin acudir al pensamiento de Estanislao Zuleta, en el ensayo citado, sobre algunas revoluciones en el pensamiento, como: “surge una rebelión magnifica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones”. Sobre los muchachos nos indica: “surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado (1980-cuando recibe el titulo honoris causa en psicología, de la Universidad del Valle).

La lucha por más y mejores derechos para las mujeres, ha tenido fuertes avances (no con un grado de excelencia, al cien por ciento, pero si se ven avances, como, por ejemplo, la obligación que tienen los jueces de proferir sentencias con perspectivas de genero). Sin embargo, la situación de algunos jóvenes y hasta adultos, es más discutible, en el avance de tener mentes críticas y analíticas. A nivel mundial, sobre este tópico, hay que decirlo con toda franqueza, vamos para atrás como el cangrejo.