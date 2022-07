Nuevo decreto para el espacio público

En estos días preguntaba Fenalco por el famoso decreto que regulará el cobro al espacio público. El nuevo decreto pretende organizar el aprovechamiento de las áreas de uso no particular más allá del Centro Histórico, pues hoy la reglamentación vigente (que data del 2015) solo se limita a esta zona. Una vez más la realidad y la necesidad distan mucho de la propuesta gubernamental ya que en Cartagena no se respetan ni las calles, ni las plazas, ni las playas, ni los andenes. Cualquier reglamentación que existe es totalmente ignorada.

Antes de sacar un documento para cobrar el uso de zonas, además de generar temas de licencia, es necesario que el Distrito recupere las zonas invadidas y tomadas de hecho por vendedores ambulantes, taxistas y expendedores de toda clase de servicios. Las aceras del centro se encuentran plagadas de ventas de productos para turistas, las de los barrios las ocupan los vendedores de frutas y de minutos de celular. La Pedro de Heredia se ha convertido en parte integral de Mercado de Bazurto. Las playas se las han auto adjudicado al punto de que hemos tenido que pagarle a los carperos para que permitan hacer la construcción de protección costera. Los taxistas han improvisado estaciones donde se les ha dado la gana y los vendedores de servicios turísticos se apoderaron del muelle de La Bodeguita. Cartagena ya está privatizada y llegar a imponer reglas generará caos.

Recientemente el gerente de Espacio Público comentaba: “Particulares realizan filmaciones y eventos en diferentes zonas de manera muy desorganizada y sin reconocerle un peso a la ciudad. Creemos que esto no es justo; debemos reglamentar toda la ciudad para el aprovechamiento económico del espacio público”. Pienso que tampoco es justo que nuestras vías y aceras estén invadidas al punto de ser intransitables. No es justo tener que pagarle a cualquiera por parquear en calles por las que pagamos impuestos. Y No es justo sentirse amedrentados por vendedores en las puertas de los supermercados que no pagan IVA, ni declaran renta.

La pobreza de Cartagena nos ha llevado a la informalidad como forma de vida y un decreto que salga a cobrar por el espacio público no puede ser discriminatorio. Eso no es justicia. Habría que cobrar a todos lo que lo usan; definitivamente no se trata únicamente de imponer normas para los que tengan recursos o crearlas para archivarlas en una gaveta. La ciudad necesita organizarse para seguridad y tranquilidad de todos. Hay que empezar por darle un orden a lo que está y el Distrito y la Policía tienen las herramientas para limitar la ocupación ilegal de las zonas comunes. De no ser así, los nuevos decretos atropelladores generarán manifestaciones, cierres de vías y caldearán los ánimos de quienes se vean afectados. No necesitamos más reglas, requerimos autoridad lógica y respetuosa para cumplir las que ya están.