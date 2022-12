A propuesta del buen Joan Lluís Pérez Francesch, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, hombre de bien, dedico estas líneas de hoy a recordar, cuando ya apenas quedan un par de años para su finalización, el Decenio de los afrodescendientes declarado por la ONU en 2015. Las Naciones Unidas indicaron hace ya casi una década que las poblaciones afro de América Latina son hoy en día de las más pobres, más marginadas y con más dificultades para mejorar su situación económica y social. Son, por ello, una minoría vulnerable y la ONU planteó este decenio para denunciar su situación y luchar por mejorarla, pues los estudios nacionales e internacionales prueban que en América Latina los afros aún tienen un acceso limitado a educación y salud de calidad, a la vivienda y al sistema de pensiones. Son habitualmente discriminados por la Policía y la Justicia y se les asocia injustamente con perfiles delincuenciales.

¿Qué se está haciendo en Colombia por cumplir con los objetivos de la ONU y mejorar la situación de la población afrodescendiente? No me respondan. Todos sabemos que no es suficiente. Hay una vicepresidenta negra, es cierto, pero también lo es que ese es posiblemente el cargo más inútil y carente de funciones de todos los altos cargos del Estado. Lo que yo pregunto es, ¿qué se está haciendo de verdad? ¿Cómo disminuye el número de afros que no tienen acceso a la educación? ¿Cómo aumenta el número que van a la universidad y que obtienen sus títulos? ¿La cobertura médica? ¿Los pensionados? ¿El porcentaje que vive por debajo del umbral de la pobreza? Y lo que no se dice, no se comenta, se niega más que habitualmente, pero que todo afro sabe: las pequeñas discriminaciones del día a día. Las miradas diferentes, los comentarios diferentes, los apriorismos continuos, la sensación perpetua de no ser como “el otro” y no merecer el mismo respeto que “el otro” por el mero hecho de que tu piel sea más oscura.

En Colombia no hay racismo. Escuché eso mil veces. Nunca de un negro. De ellos, empezando por mi querida Margarita, lo que siempre escuché es lo contrario: no se nos trata igual, no se nos respeta igual, no somos vistos como iguales. Estamos en el 2022, casi en el 2023. ¿Es necesario recordar a la ONU para que, de una vez y ya para siempre, nos tratemos todos los unos a los otros como iguales? No es una cuestión de leyes, es una cuestión de decencia humana básica.