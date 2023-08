Decálogo de los idiotas

1. No averigües su pasado, confórmate con él ¡Ya! y el ¡Ahora! En el mundo de la política el que no tiene se le pone; abrázalo, nómbralo compadre de sacramento, siéntalo en tu mesa, dale el votico y no te desesperes, hay más tiempo que vida.

2. ¿De dónde proviene la sombra que le cobija? Poco importa, somos libres de escoger y asegurar el billullo, contante y sonante, aun tratándose del mismísimo demonio. Nadie es perfecto: el que esté libre de pecado, saqueos y peculados, que tire la primera piedra o el lazo de la denuncia, esa que viaja en silla de ruedas sin ruedas, aprieta, pero no ahorca.

3. La Democracia, desde Simón Bolívar, es el gobierno del pueblo para ordeñar al pueblo entre cachucha y morisqueta: vota con los oídos sordos, la mente empapada en ron de tienda, el buche repleto del sancocho electoral, los ojos vendados por el billetico de cincuenta.

4. Sospecha de los pregoneros de la honestidad y sus discursos izquierdosos untados de envidia y veneno; como estamos, estamos bien: los pobres serán siempre pobres. Se lo merecen, y la educación enloquece y perjudica.

5. Existen seres privilegiados que ofrecen migajas a la plebe. Dale gracias al Dios de los cielos por su presencia de rayo y su ausencia cuaternaria. Él hace lo que puede, es un buen hombre, palabra de honor.

6. Cosa de locos soñar con territorios donde la miseria de los gobernados inspire vergüenza a sus gobernantes. No se te olvide: mejor malo conocido que bueno por conocer. Es verdad, le apodan ‘Mentira-fresca’ sus enemigos gratuitos, dispuestos a enlodar su honestidad, liderazgo y sexapil.

7. No esperes milagros de la democracia: desciendes de esclavos o indígenas salvajes, marcados con el hierro incandescente de la servidumbre, acostumbrados a ser mulos de carga o vacas lecheras.

8. Abraza al líder que perfuma tu olvidada tragedia, él es muy sensible, piadoso a su manera y todo en la vida tiene su precio e, inevitablemente, las promesas de campaña se convertirán en ‘mamola’ para los electores desmemoriados e impuestos para los más pendejos, no es su culpa, son las reglas.

9. Ni te acerques a Mandela o Luther King, ingenuos de remate, empecinados en llamarnos a todos ‘Brother’, con idénticos derechos y obligaciones. Cada oveja con su pareja, locuras de soñadores que atizan revoluciones y tragedias.

10. Por último, apetecido y amnésico ‘Mentepollo’, idiota útil, exígele al candidato empeñar su palabra de ‘hedor’ para que lluevan, en tu desbastado territorio, azadones, vituallas, pupitres. Acompáñalo en caravana a recibir su credencial y escojan, de una vez, dónde construirán el puente esperando que aparezca el caudaloso río.