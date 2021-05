Recuerdo cuando era niño que antes de poder salir a jugar con mis amigos, ver TV, o ir a comprar un juguete, tenía el deber de organizar mi cuarto, hacer mis tareas, ayudar en la casa y a mis padres. Antes de ejercer mi derecho de niño, me enseñaron a cumplir con mis deberes como miembro de mi familia y de mi comunidad.

El mundo de hoy se ha tornado en un sinfín de debates acerca de los derechos. Mi derecho aquí, mi derecho allá, este es mi derecho, ojo porque violas mi derecho, etc, etc, etc.

Yo no creo que el ser humano tenga derechos adquiridos simplemente por vivir en este mundo. Los derechos son un invento de nuestra sociedad. Hay excepciones a la regla, pero solo aplica para los indefensos: niños, animales y plantas. Estos tienen el derecho a alimentarse, tener un lugar donde resguardarse, educarse, a vivir con dignidad.

Como ciudadanos del mundo primero tenemos que demostrar que sabemos cómo cumplir con nuestros deberes antes de reclamar o ejercer nuestros supuestos derechos, y aquí expongo mi opinión con ejemplos reales, polémicos lo sé, esperando explicar mejor esta premisa...

No tenemos el derecho de usar el espacio público, parques o playas, si antes no cumplimos con el deber de cuidarlos.

No tenemos derecho sobre nuestro cuerpo si antes no cumplimos con el deber de cuidarlo, protegerlo, respetarlo.

No tenemos derecho de venderle a un turista si antes no cumplimos con el deber de atenderlo bien, honrarlo, cobrarle lo justo.

No tienes derecho a la vida si antes no cumples con el deber de darle sentido a esta, valor a esta, en todas sus dimensiones, vida propia y demás seres vivos que conviven con nosotros.

No tenemos el derecho a marchar o protestar si antes no cumplimos con el deber de proteger el patrimonio, la fuerza pública, y a los que no me apoyan.

No tenemos derecho a ejercer un cargo público si no cumplo con el deber de ser y actuar de manera ética y transparente.

No tenemos el derecho de utilizar los medios de comunicación si antes no cumplimos con el deber de transmitir mensajes responsables, objetivos y honestos.

El discurso que hoy manejan muchas personas y grupos, a diestra y siniestra, sobre los derechos, se tiene que acabar, o por lo menos aplazar. En reemplazo, tenemos que comenzar a discutir sobre nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y las expectativas que debemos cumplir considerando que somos, según dicen algunos, los seres más inteligentes y avanzados de la tierra.