Debates o bodrios

El Ágora, en la antigua Atenas, era el escenario en el que se debatían los grandes temas, con altura e ingenio, esgrimiendo argumentos. De esas discusiones, nació la idea de democracia. “El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado”. “Es el intercambio de opiniones críticas” (Centro de escritura académica y pensamiento crítico de la Universidad de Las Américas de Puebla, 2015). Recientemente, se desarrollaron los esperados debates de los candidatos a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, ¿Pero realmente lo fueron? En general, solo escuché coincidencias en propuestas cliché y uno que otro insulto. La argumentación que mostrara diferencias sustanciales, entre unos y otros en la forma de buscar soluciones, nanay cucas. Esperaba proposiciones estructuradas, expuestas de forma sencilla, sin repetir lo que nos agobia, que de sobra lo vivimos a diario. Las preguntas y la metodología tampoco ayudaron. Tal situación me remitió a mi mocedad, recordando a lo que conocíamos por la crítica de cine como bodrios; así eran algunas películas de festival que llegaban con algún bombo, pero la enhuesada era tal, que llevabas algunos minutos de proyección y empezabas a cabecear hasta rendirte delicioso en los brazos de Morfeo, en esas cómodas butacas de la mitad del Teatro Cartagena. Te despertabas cuando unos cuantos, dizque entendidos, aplaudían el film con furor y la mayoría salía diciendo: Qué película “jopo”. Respetados candidatos, recuerden que el voto de opinión ha sido determinante en varias elecciones; la gente no traga entero, pero paradójicamente actúa pasionalmente y es muy cambiante. Ya sabemos que hay que combatir la pobreza, que hay que mejorar la calidad de la educación, de la salud, que hay que trabajarle a la movilidad, al plan de drenajes pluviales, etc., etc., pero necesitamos saber de manera cierta, cómo, los tiempos y las fuentes de financiación. Expongan sus creencias políticas, su entendimiento de ser autoridad, no sean vergonzantes, que nadie debe sentirse apenado por su forma de pensar, ni de sus referentes o patrocinadores; dígannos cómo van a convencer a los funcionarios ideologizados del nivel central, para que incluyan proyectos o destinen recursos para nuestra ciudad. A ninguno le he escuchado hablar de cómo van a transformar culturalmente a los cartageneros para que sean un referente de civismo. Hay aproximadamente un 15 % de votantes indecisos y otros que pueden cambiar su intención y confirmar favoritismo o cambiarlo. No desinformen, insulten o traten de tumbar la candidatura de otro, que eso le hace daño a la institucionalidad. Debatan programas y viabilidad de los mismos. Denle altura a la campaña, Cartagena merece respeto, que la quieran y cuiden.