Cuando llegué a la tercera edad mi amiga María Teresa Rubino me vio preocupado y achacado por la vejez entrante, me regaló este espléndido libro, en papel, del filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón: un ensayo escrito en el 44 a. C. sobre el envejecimiento y la muerte.

Lo encuentran en Google y es de dominio público. El título de la obra es “Cato Maior de Senectute líber” y está estructurado como un diálogo entre Caton el Viejo, con dos jóvenes: Escipion y su amigo Lelio, Catón de 84 años, una excepción en su época.

Los dos jóvenes no pueden sino admirar la actividad vital del octogenario y sus enseñanzas y las razones para aceptar la vejez como otra etapa de la vida. Rica esa también de regalos y placeres.

La obra básicamente se dedica a rechazar los cuatro motivos que quieren hacer de la vejez un estado miserable.

Así que mientras un filósofo antiguo hace de la vejez un estadio de la vida lleno de oportunidades y experiencias, hoy, una señora elegante, filipichína, una tal Christine Lagarde desde el curubito de la aristocracia europea del neoliberalismo, presidenta del Fondo Monetario Internacional, hoy presidenta del banco central europeo se atreve a decir que “los ancianos viven demasiado y se han vuelto un problema por la economía global, hay que hacer algo y ya”.

Efectivamente la esperanza de vida en este siglo ha subido hasta los 75 años, volviendo el déficit de pensiones un hueco negro de trillones en la economía capitalista a nivel global.

Se calcula la deuda pensionista como en la más alta de todas las deudas públicas ya no son billones sino trillones, lo que se le va a tener que pagar a millones de pensionados sin olvidar que este dinero fue aportado por los viejos.

Los países de Estados Unidos, China y otras economías líderes en el mundo se enfrentan a un déficit de financiación de US$15,8 billones en 2050 para garantizar apoyo económico de por vida a sus poblaciones en envejecimiento.

Además, en tiempo de pandemia aprendimos una palabra mortal para nosotros los mayores, triage, triage es una práctica que utiliza los operadores sanitarios en situaciones de extrema urgencia cuando se escoge atender entre dos heridos graves, el que tiene más posibilidad de salvarse y este es casi siempre el más joven.

Cuando a mi suegro Roberto “el Conejo” Lemaitre se le moría un amigo íntimo un coetáneo de su misma barra siempre decía: “Están disparando cerca...”.

Pero ahora suegro, es peor, ahora están tirando a mata’...