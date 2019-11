De regreso al ruedo

Después de tres meses de receso forzoso en razón de mi candidatura al Concejo de Cartagena, experiencia que nos permitió conocer de cerca los intríngulis de la política local y pudimos comprobar que, en estas lides, uno más uno no son dos, contrario a lo que aprendimos, con excelsos profesores en la Facultad de Ingeniería Civil de la U de C. Pero en fin, ya todo pasó y se decantó. Como quien dice, empezamos de cero dejando atrás las simpatías por determinados candidatos, acatando la voluntad de los electores y agradeciendo a todos los amigos que me apoyaron en esta singular contienda.

En ese orden de ideas, queremos expresarle sinceras felicitaciones al doctor William Dau Chamatt por su elección como alcalde de Cartagena, deseándole éxitos en esta tarea, para nada fácil, de enderezarle el rumbo a una ciudad descuadernada por sucesivos malos manejos, en donde la corrupción siempre estuvo a la orden del día. Son muchos los retos que tendrá que enfrentar y que Dios le dé la sabiduría necesaria para salir airoso y sobre todo, responder a la confianza que depositaron en él sus electores hastiados de tanta ignominia que se ha cometido con Cartagena.

Frenar tanto desmadre y desangre de las finanzas del Distrito es difícil pero no imposible. Con todo respeto hago algunas sugerencias llenas de muy buenas intenciones:

Pedirle a Funcicar las estadísticas de las OPS que paga el Distrito mensualmente con dineros que tienen otra destinación, con funciones indeterminadas y fuera de foco. Existiendo casos de OPS donde se repiten nombre y representantes legales, es decir, un yo con yo descarado. Según informe de Funcicar de octubre 6 de 2019: “En 2018, el 91% del personal de las entidades descentralizadas del Distrito se contrató a través de OPS por un costo superior a $37MM, favoreciendo a 2.241 personas”.

Ponerle la lupa a la contratación de obras. Según el mismo informe de Funcicar, en 2018, las entidades descentralizadas del Distrito ejecutaron más $121MM en obras. Podemos anotar que esta contratación se hizo con base en pliegos hechos a la medida donde solo había, máximo, tres proponentes. Ojalá la contratación regrese a la Secretaría de Infraestructura implementando los Pliegos Tipo para darle trabajo a muchas pequeñas empresas de ingeniería que hay en la ciudad.

De suma importancia, la reestructuración de la Secretaría de Planeación, la más importante del Distrito y que desde hace mucho tiempo, no cumple con las funciones propias de su deber ser, lo cual ha traído como consecuencias el desorden urbanístico en que se encuentra la ciudad: construcciones sin licencia, POT desactualizado, PEMP sin implementar, no ejercen control urbano, no existe enlace con las empresas de servicios públicos, etc.