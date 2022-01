Nuevamente he vuelto a ver a Forrest Gump, el hombre, el insólito personaje de la cinta dirigida por Robert Zemeckis, basada en la novela de Winston Groom, protagonizada por el actor Tom Hanks, quien hace de Forrest Gump, y que ganó en 1995 el Premio Óscar a la Mejor Película.

Es mucho lo que se puede aprender de este personaje de la literatura y el cine, que tiene un coeficiente intelectual muy bajo, que es considerado el tonto de la clase, pero que siendo un adulto todo lo que hace es exitoso y hasta lo convierte en oro, haciéndose muy rico, sin que este sea su propósito, como sí lo es cumplir una meta trazada por un compromiso que previamente se ha impuesto. Y sin que el dinero sea una obsesión, sino que este es una consecuencia casual de sus actos, el que asume de manera natural y no le da ninguna importancia, porque es una añadidura a lo que hace, y que nos plantea el gran paradigma: ¿existe la suerte, o uno hace su propia suerte?

En todo caso este personaje es un ejemplo de vida, porque siendo un hombre con evidentes límites mentales, que tiene una enfermedad que es una especie de autismo, tenga una férrea determinación para hacer sus cosas con un alto grado de concentración, y con mucho pragmatismo, que lo lleva a realizar hasta el final lo que emprende, así sea largo y dispendioso. Y que lo hace con una gran motivación, sin esperar tener la aceptación de los demás y sin buscar su honor, y desprendido de toda vanidad o el de hacerse el importante. Forrest tiene un extraordinario sentido de la lealtad consigo mismo y con los demás. Siempre es él mismo y no otro, y nunca pretende ser alguien o ser algo que no es. Su comportamiento está basado en una gran simplicidad al pensar, que no vuelve complejas las cosas de manera innecesaria y que actúa rectamente.

Forrest es un hombre de principios, que se apega a lo que dice, y que solo cree en lo que hace, y que nos pone a pensar en nuestras actitudes y comportamientos, y nos lleva a reflexionar en ciertos aspectos de nuestra vida que hemos complicado más de lo normal y que no nos dejan sentir la felicidad y ser exitosos de manera emocional.

Me gusta de Forrest su determinación para resolver los asuntos de su vida, los que asume de manera simple, con un nivel muy sencillo del ordenamiento de sus anhelos.

Forrest tiene muy claro qué es lo que quiere y siempre se encamina en la dirección correcta, sin un ápice de dudas, sin miedo porque no tiene debilidades, tiene mucha confianza en sí mismo y una gran convicción por lo que hace.

Este querido personaje, al igual que muchos en la literatura y el cine, nos deja muchas enseñanzas: que el poder de lo simple es lo que mejor funciona, que uno crece si se concentra con convicción y honestidad, en cavilar acerca de qué es lo que realmente nos importa en la vida, y qué es aquello por lo que mi alma palpita cuando me levanto.

