De las Redes a las urnas

Bueno, ya hoy terminan los ataques de una campaña a otra con noticias falsas, los elogios a candidatos, el populismo, los debates, los trancones en la Transversal 54 por las reuniones políticas, las caravanas, los abrazos virtuales o reales con camiseta y refrigerios incluidos...

En estos meses previos a las elecciones vimos muchas disputas por redes sociales y hasta amistades sinceras que se acabaron por simplemente no estar de acuerdo con las ideas del otro.

Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter se inundaron de publicidad política, de memes y comentarios de una sociedad al parecer preocupada por el futuro político de su ciudad. Sobraron las encuestas, muchas de ellas falsas, pagadas, otras avaladas pero tendenciosas que no hacen otra cosa que enredar y confundir al elector que se deja influir.

La gente pasaba muy rápido del Me Gusta al Me Enfada, del Compartir al Bloquear. De los programas de Gobierno muy poco se discutía, sin embargo, todos creían tener la razón, aunque varios crearan un perfil falso.

Muchos de ellos son jóvenes, esos que no acostumbran a ir a las urnas. Que se quejan de todo pero que no actúan sino detrás de la pantalla de un computador o un celular; que no analizan las propuestas sin son realizables o no; si su candidato está preparado o no para administrar; se dejan llevar por la emoción del momento, o hasta por lo que diga un periodista comprado por algún candidato. Ojo, no son todos los jóvenes, ni más faltaba.

Por lo tanto, hoy llegó el día de soltar un rato el celular o el computador para salir a elegir; invito a esos muchachos a votar y a hacerlo bien. Tienen en sus manos el futuro de una ciudad que, como saben, ha sufrido en los últimos años porque hemos dejado que las maquinarias sean las que escojan a nuestros gobernantes. Esa frase de que “siempre son los mismos con las mismas” es cierta, pero por por culpa de los que se quedan en casa. Sean ustedes jóvenes, los que jalen por el brazo a sus padres que “están cansados de la misma vaina”, para que vayan a los puestos de votación a cumplir con este derecho.

Saquen cuentas: son 796.967 ciudadanos, (más de 214 mil jóvenes) los que están habilitados para votar en Cartagena de Indias. Las maquinarias, esas que estarían comprando el voto según la MOE, en combo, por 120 mil pesos, le apuntan a no más de 130 mil votos porque saben que la abstención es su cómplice.

En la última jornada electoral, en la que podían votar 749.593 personas, solamente salieron a las urnas 169.835. Hubo una abstención histórica del 78%, y ganó Quinto Guerra con apenas 72.111 votos. Lo que vino después ya lo sabemos.

También creo firmemente que los jóvenes tenemos el poder para transformar esta ciudad, porque en todos los lugares de Cartagena, los jóvenes #Somosmayoría. Si no somos una generación conformista, llegó el día de probarlo, salgamos a votar.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz