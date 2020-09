Un día como hoy, hace casi 150 años, nació en Irlanda del Norte. Muy joven abandonó su país en pos del paraíso perdido de América. Sus habilidades culinarias le granjearon cierta fama en la Nueva York del 1900. El estofado irlandés era su plato estrella: magros trozos de ternera, adobados con zanahorias, cebolla, tomates, hojas de laurel, caldo, sal, pimienta y harina. Era para chuparse los dedos. El domingo terminaba con su famoso helado con melocotones frescos. Mary Mallon no duraba mucho en cada casa. En el verano de 1906 abandonó la pensión luego que seis de los 11 inquilinos enfermaron: fiebres altísimas, sudores profusos, dolor de cabeza, dolores abdominales y diarrea. El dueño, preocupado, solicitó una investigación de salud pública.

George Soper, ingeniero civil, a la sazón epidemiólogo de los servicios de higiene, acudió a investigar el brote de fiebre tifoidea. Durante más de cuatro meses, cual sagaz detective, descartó todas las posibilidades. Solo le quedaba un cabo suelto en sus pesquisas, una cocinera irlandesa de 37 años. Soper descubrió que, durante siete años, la señora Mallon había dejado un rastro mortal de, al menos, 22 infectados. Ese año, 1907, más de 600 personas fallecieron de tifoidea en Nueva York. Esto le dio más notoriedad al caso. La disputa pasó a los tribunales que decidieron encarcelar a la primera portadora asintomática de la historia: no padecía la enfermedad, pero la transmitía. Al final fue liberada con la exigencia de no volver a cocinar. Sin embargo, no tenía otro oficio y, considerándose sana pues nunca había enfermado, volvió a cocinar. En 1915 George Soper fue enviado a investigar un brote de tifoidea en un hospital. Allí descubrió que la señora Mallon era la cocinera. La prensa la bautizó María Tifoidea y con ese estigma, en cuarentena permanente, languideció los últimos 23 años de vida.

Durante semanas Cartagena fue el paria de Colombia; altas tasas de contagio y mortalidad obligaron al cierre del mercado y la cuarentena de barrios enteros. Hoy Cartagena tiene una de las tasas de letalidad más bajas del país y es ejemplo a imitar. Y esto se debe al excelente trabajo en equipo desarrollado, hay que reconocerlo, por el Dadis, las EPS y varias IPS que, cual detectives como el señor Soper, implementaron la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo y Sostenible) visitando casi 40.000 viviendas, realizando miles de pruebas y haciendo seguimiento a miles y miles de pacientes, asintomáticos y contactos. En adelante, con la apertura progresiva, resulta vital que esta estrategia se masifique dado que no hay cura ni vacuna. Ya lo decía Cicerón: “El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo”.