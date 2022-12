De la paz total al Armagedón colombiano

Tradicionalmente para el mundo occidental, en este último mes del calendario gregoriano, es cuando más salen a la palestra pública un sinnúmero de vaticinios, predicciones y profecías sin importar que se hayan gestado hace quinientos años o simplemente la semana pasada; da igual que el autor sea el boticario francés y supuesto astrólogo Nostradamus (las Profecías, 1555) o el brujo chamán de la esquina que con esmero echa a volar el humo de su particular tabaco, con el cual asegura mirar el pasado presente y futuro de quien le consulta.

Por encima de este imaginario colectivo donde se entremezcla lo divino y lo humano, se encuentra esa ancestral costumbre de los hombres, de controlarlo todo, hasta el mismo tiempo: el futuro incierto.

Aquí en Colombia, para estas fechas las predicciones más recurrentes, a todo nivel, se sitúan en la incertidumbre de todos por saber qué pasara con la tan anhelada paz, que definitivamente constituye la principal prueba de fuego del gobierno actual. Al parecer Petro se está jugando el todo por el todo por la paz del país, a la que ha llamado la “paz total”, que consiste en negociar con los grupos armados que por años han causado violencia en la nación, con un componente adicional: volver la búsqueda de la paz una política de Estado e incluir a las comunidades con “diálogos vinculantes”.

A finales de septiembre, el comisionado de Paz anunció que diez grupos ilegales que operan en el país, se han sumado al cese del fuego con el propósito de alcanzar esa esquiva paz. Se aprobó por el Congreso en octubre, la ley de Paz Total que faculta al presidente Gustavo Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia.

Pero pese a que todo está dado como nunca antes, para que la paz al nivel extremo llegue, los actores armados, en especial los grupos guerrilleros no han dado tregua. Y es precisamente allí donde se disparan los pronósticos para el año 2023, en nuestro país del Sagrado Corazón: al gobierno lo sacan antes de cumplir el año; se desatará una guerra civil; nos convertiremos en la próxima diáspora suramericana. Todo esto me hace pensar en un Armagedón colombiano, en donde si todas estas videncias se cumplen no habrá ganadores, todos, perderemos.

Es importante que se aprenda de las experiencias de nuestros vecinos en América Latina, pero ante todo debemos mirarnos en nuestro trasegar histórico y político. La paz en una necesidad tan fundamental como la vida misma, la cual se alimenta del pensamiento colectivo de bienestar, tranquilidad, justicia, respeto por las diferencias y eso, sin lugar a dudas, no es negociable.