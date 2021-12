Se suele decir que Cartagena es una ciudad “sobrediagnosticada”, cuyos principales problemas están identificados, y para muchos de los cuales existen alternativas de solución, pero que no han logrado pasar del papel y de las buenas intenciones de sus promotores. Hay proyectos icónicos que plantean soluciones a la pobreza, a la débil infraestructura vial, a las dificultades de movilidad urbana, el galopante deterioro ambiental, al rezago de la educación pública, la cobertura de servicios públicos, al desempleo y la informalidad, entre tantos otros.

Estas iniciativas permanecen engavetadas desde hace décadas y de vez en cuando afloran al debate público, para luego retornar al cajón de los sueños. Los más significativos “botones de muestra” de esta paradoja son: el proyecto de caños y ciénagas, el puente con Tierrabomba, el traslado del mercado de Bazurto, la terminación de la vía Perimetral, la recuperación del Cerro de la Popa, y la modernización del sistema de transporte masivo, por solo mencionar los más sonados.

En algunos momentos de sensatez, surgen iniciativas que convocan a las mentes pensantes de la ciudad a refrescar los proyectos engavetados y a formular otros, como ejercicios de creatividad y de visión de futuro, que suelen generar expectativas, emociones y frustraciones. Son varios los eventos realizados en diferentes administraciones; esfuerzos conjuntos de los sectores privado y público en los que han surgido interesantes proyectos que, de haber sido debidamente impulsados, esta ciudad sería mucho más desarrollada en diferentes aspectos, equilibrada y socialmente incluyente.

Pero las frustraciones acumuladas no pueden desmotivar la búsqueda de alternativas de futuro; por ello resultan necesarias y saludables nuevas iniciativas como las que impulsa el Distrito de Cartagena en Convenio con la Universidad Tecnológica de Bolívar, con el respaldo del Laboratorio de Creatividad e Innovación “El Patio”, la European Latin-American Network in Support of Social Entrepreneurs (ELANET), Erasmus+ y el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), que convocan al concurso “Cartagena, ciudad innovadora”.

El concurso se propone brindar un impulso a ideas innovadoras en seis áreas estratégicas para el desarrollo económico de la ciudad: calidad de vida, agua limpia, energía, manejo y aprovechamiento de los residuos, cambio climático y salud. Los autores de las 4 mejores iniciativas recibirán becas completas para cursar una Maestría en Gestión de la Innovación.

Lo que no deja claro este certamen es cuál sería el resultado final de las propuestas ganadoras; qué garantiza que pasarán del interesante ejercicio académico a la implementación real, evitando que repitan el camino de otros proyectos, o tesis de grado meritorias que permanecen empolvados en archivos de bibliotecas, mientras la ciudad clama por que esas ideas se conviertan en realidad.

*Asesor en comunicaciones.