De elogios

Esta columna la dedico a las personas que elogian a los demás, reconociendo en el otro la necesidad de trabajar en equipo, ya sea como pareja, como familia, como sociedad, libres de egoísmos, prebendas, trampas. Más ahora en tiempos difíciles. Es más fácil lograr objetivos cuando nos apoyamos en alguien, aunque ese alguien en ocasiones deba sacrificar muchas cosas que se usufructuarán porque el sacrificio, valió la pena. Cuando nos imaginamos modelos para llevar una vida mejor en una sociedad donde la pugna, las injusticias y los malos tratos por la indiferencia ocupan primeros lugares, empezamos a idealizar paraísos quizá inalcanzables, pero seguimos en la lucha porque el que persevera alcanza y aunque algunas situaciones estén supeditadas a golpes de suerte, trabajar conjuntamente es gratificante porque nos ayuda a despabilarnos y nos enseña que el clan humano no escapa de la sociedad que lo rige o gobierna. Ejemplo de elogio lo tenemos en Gabo hacia su esposa, recalcaba en sus discursos todo el sacrificio al que se vio sometida Mercedes mientras él escribía, la elogiaba en todos los sentidos, porque reconoció ante la humanidad la importancia de apoyarse, de abrirse caminos, derribar murallas hasta lograr lo soñado; Gabo nos enseñó que no hay barreras y en sus triunfos por su excelso trabajo iba asida Mercedes. Es por eso que viene a mi mente Estanislao Zuleta en su Elogio de la dificultad, porque relaciona una serie de impases, de frustraciones, de pobreza mental que nos detienen y nos inhabilitan, ante un poder de jerarquía política que nos manipula y nos acorrala. Por eso me gusta leer sobre los elogios y me causa curiosidad en Erasmo de Rotterdam agudo observador de su época, que fue el tardío Renacimiento, con su obra Elogio de la locura quería figurar como un espejo en el que la sociedad misma se viera reflejada, y así pudiera ver sus contradicciones, errores y debilidades. Pero el elogio no solo iba a ser un reflejo o una crítica a esa sociedad. Puede sostenerse que en la obra también estaba implícita una invitación a reflexionar que a su vez tenía la finalidad de motivar un cambio en los individuos y en la sociedad misma. Por eso me cuestiono sobre el elogio a sí mismo, si cabe la posibilidad de elogiarnos a nosotros mismos, si esto no se confundiría con el ego o si forma parte de la virtud para que el ser humano se estremezca y sepa reconocer la debilidades y fortalezas y reflexionar para asumir un rol de servicio donde cada uno de sus actos sean benéficos para los demás. Yo, por ejemplo, elogio a la tierra y todo lo que ella contiene y la cuido porque me da beneficios incalculables. Te elogio a ti prójimo. Salvemos juntos a Cartagena.

*Escritora.