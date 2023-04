¿De dónde salen?

Después de meses de especulación, el pasado 22 de marzo el Gobierno presentó ante el Congreso la reforma pensional. El documento se justifica en que las personas mayores son cada vez una proporción más grande de la población y es importante que el sistema se respalde en el ahorro. Sin embargo, hay aspectos que no tienen explicación a la lógica ni se ajustan a esta teoría. Mi mente se cuestiona el fondo de propuestas que no tienen nada que ver con esto y mi entendimiento no permite justificarlo.

La reforma establece que si un hombre se reconoce no binario podrá pensionarse a los 57 años y no a los 62. Para las personas transexuales, la edad será establecida para el género que tenga cuando complete los requisitos. Aún no salgo de mi asombro. Una persona no binaria es alguien que no se identifica exclusiva o plenamente como hombre o mujer. Le pido al lector que imagine el enredo y lo polémico que puede ser este artículo al abrir una puerta gigante a esta nueva moda de ser inclusivos. Facebook ya aprobó de forma pionera hace unos años que los usuarios pudieran escoger entre 70 opciones su identidad de género; Tinder han decidido ampliar el abanico de alternativas para incluir 37 identidades de género. En la actualidad, existen 33 géneros sexuales reconocidos por la comunidad científica, entre los que destacan: agénero, bigénero, trigénero, pangénero, androginia, transexual, transgénero, neutro, fluido, nobinario, genderqueer, intersexual, bisexual, asexual, pansexual, polisexual, demisexual, neutrogénero, cisgénero, genderfluido, genderflux, nogénero, multigénero, pomosexual, omnisexual, post-genero, genderbend, andrógino, entre otros. El abanico cada vez se expande más y el tema psicológico es todo un laberinto.

La realidad es que dentro de 1000 años cuando destapen nuestras tumbas encontrarán los huesos de solo dos alternativas: femenino o masculino. Nadie sabrá cómo se sentía ese humano con el género asignado al nacer, tampoco habrá forma de saber cómo se identificaba. En eso, la naturaleza ha sido sabia y no deja camino a dudas. Si pasa la reforma, les tocará a genios de Colpensiones estudiar el tema y evitar los vivos que se declararían indecisos para librarse de 5 años laborales.

La ministra de Trabajo ha planteado que la reforma pensional incluya la propuesta de que por cada hijo que las mujeres tengan, se reduzca el tiempo de cotización necesario para alcanzar su jubilación. O sea, que a la carga que le han incluido las féminas al sistema por sus múltiples licencias remuneradas ahora deberemos premiar su fertilidad o irresponsabilidad. ¿Cuál es el criterio para generar esta propuesta? Si bien criar hijos es un gran trabajo, tenerlos es una decisión personal que no necesita ser premiada.

Este tema de las reformas está dando mucho de qué hablar... mientras, me pregunto el sustento de cada propuesta.