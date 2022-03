Los anhelos de conquistar o alcanzar en la vida un bienestar personal y familiar están intrínsecos en la naturaleza de los individuos. Cuando esos anhelos son colectivos se convierten en causas, ya sea familiares, políticas, económicas, sociales o culturales. Surgen entonces los líderes políticos, cívicos o sociales que toman la bandera de la causa, volviéndose representantes de esos anhelos colectivos, que se convierten en ideales e idearios de un movimiento que se fija el objetivo de hacerlos realidad. La historia está llena de grandes causas impulsadas por importantes líderes reconocidos por la humanidad. Causas como la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos civiles, la independencia de las naciones, la promulgación de los derechos humanos, la suscripción de acuerdos ambientales, son ejemplos de causas nobles alcanzadas por la humanidad.

Toda causa es noble mientras se desarrolle de buena fe y desinteresadamente. Deja de ser noble para convertirse en una amenaza o un abuso si sus líderes la promueven con violencia, con engaños, manipulando la opinión pública y/o corrompiendo e infiltrando las instituciones y el tejido social, cultural y empresarial.

En una democracia sana donde el pueblo sea libre y soberano para elegir su destino, lo lógico es que ese pueblo decida por mayoría la causa política que desea apoyar para el bien del país. Pero cuando la representación de las causas está en cabeza de líderes que lo que pretenden es el poder por encima de todo, aplicando la herramienta del “todo vale”, ahí es donde, como decimos coloquialmente, “tuerce la puerca el rabo”. La mitad de los países del mundo son democracias (Democracy Index 2021, The Economist), la mayoría imperfectas como la colombiana, con sus defectos y reformas por hacer. Algo menos de la otra mitad son regímenes autoritarios, donde el Estado es dueño de casi todo y, lo más triste, donde las libertades están restringidas o no existen. Algunos son países de corte socialista, donde por su doctrina e ideología no debería haber pobreza y deberían ser igualitarios. Pero resulta que igual que muchos países democráticos padecen una alta pobreza y desigualdad, concentración del poder en una élite gobernante, y la riqueza en pocas manos. Parece inconcebible que buena parte de los colombianos que podrían verse como personas inteligentes, educadas y, culturalmente avanzadas, no vean el peligro que se cierne sobre el país de caer en un régimen totalitario, solo por venganza contra líderes políticos y empresariales, o por lograr conquistas sociales utópicas, cuando la democracia colombiana está en desarrollo con todo y sus imperfecciones, poco a poco alcanzando esas mismas conquistas sociales, en libertad.