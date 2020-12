La semana pasada el conocido empresario barranquillero Christian Daes alborotó las redes sociales y medios informativos tradicionales, al enrostrarle el término bien Caribe “¡Mandan huevo!”, a la propuesta empresarial de aumentar en un 2% o 17.556 míseros pesos, el salario mínimo para 2021.

Después, en entrevistas periodísticas, se explicó en detalle. Dijo que, contrario a los ricos norteamericanos que donan colegios, universidades, hospitales, los ricos colombianos no donan nada y solo piensan en cómo quitarle más a la gente. Anotó que, personalmente, está pensando siempre en cómo hacerles feliz la vida a quienes están alrededor suyo, porque la riqueza solo es buena “cuando tú repartes las bendiciones”. En este caso, no son solo bendiciones espirituales que se reparten con fundamento en la fe, sino caricias materiales que emergen de un espíritu humano bondadoso. Ese que tanta falta les hace a los ricos colombianos, según lo expuesto por Daes, uno de ellos.

Daes es rico. Es empresario. Y por lo que dice y hace, es justo. Su mayor empresa, Tecnoglass, cotiza en la bolsa de Nueva York, pero no hace parte de la colombiana Asociación Nacional de Industriales -Andi-. Emplea a miles de personas, es sinónimo de éxito en el país y el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde goza de creciente prestigio por la calidad de sus productos en la rama del vidrio, tecnología, seriedad en la entrega de pedidos, profesionalismo de sus ejecutivos y experticia de sus trabajadores.

La frase de Daes, dicha en un momento de coyuntura, no es para nada una impostura. Obedece a una filosofía de vida que, en su caso, está cimentada en criterios y hechos demostrables. En febrero pasado, antes de pandemia y de la pugna por el salario mínimo, el periódico económico Portafolio lo entrevistó y ahí consignó lo que ahora su frase contundente, ¡Mandan Huevo!, ratifica: “Hay que darle dignidad a la gente y eso se hace con salarios justos”. “Aquí en mi fábrica el mínimo está 20% por encima del mínimo del resto del país”. “La riqueza no puede estar involucrada con la opresión a los demás”. “Yo soy capitalista, pero un capitalismo responsable, serio, mesurado, con dignidad”. “Aquí hay mucha gente que insiste en no pagarle el sueldo completo a la gente, en robarle las prestaciones y eso no está bien”. Daes practica lo que predica.

Sin duda, Colombia necesita empresarios como Christian Daes, exitosos, justos, bondadosos, comprometidos con el país y el bienestar de la gente, alejados de la mezquindad y el apego desmesurado a la riqueza sin fundamento social.