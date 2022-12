D, 500 años

D en números romanos, significa 500. D, también puede ser la fecha o día señalado para un propósito. El día D, los 500 años de Cartagena. Nuestro corralito de piedra peor no puede estar. Espero llegar vivo para celebrar el quinto centenario de mi amada ciudad hoy desvencijada en todos sus aspectos. Con una alcaldía que dejó su jerarquía y majestad al ritmo de lo más vulgar posible. A escasos 10 años para celebrar dichas efemérides, los próximos 3 alcaldes deben hacer un pacto de no agresión a los ciudadanos y a la ciudad en toda su infraestructura física, ambiental y paisajística. ¿Qué hay que hacer? Todo. Comencemos con el factor humano. Cada habitante de esta hermosa ciudad debe tener oportunidad de un desarrollo personal y un proyecto de vida. Empoderar a todos los que vivimos aquí independiente de su situación social y económica. No hay tiempo que perder, han sido los 3 últimos años de trifulcas y tinglados “peleas y sin obras”, un retroceso enorme e irrespeto por todo.

Desde el presidente de la República, el gobernador de Bolívar, el alcalde, junto al Concejo deben deponer odios y las armas. A limpiar la ciudad, organizarla administrativamente, utilizar los recursos en infraestructura, escuelas, puestos de salud y planeación urbanística. Identificar los núcleos familiares como la unidad funcional de la sociedad. Que podamos vivir con seguridad en todos los barrios y volver a ser una ciudad pacífica. ¿Estoy pecando de ingenuo? ¡No! Es un imperativo moral. No es posible seguir cayendo más profundo. Recorrer las calles del Centro y de las arterias viales principales del distrito por no decir las vías internas de todos los barrios, es una tragedia. El puente Román es un ícono, hoy parece una calle de Ucrania. Las casas, edificaciones y el mobiliario dan asco. Todo sucio, las basuras regadas en las aceras y las calles. La falta de limpieza de canales y alcantarillados han sumido las calles en vertederos nauseabundos.

Paro aquí, no tengo el espacio suficiente, antes de terminar insisto, no podemos permitir más el turismo depredador, informal y vulgar. Debe haber autoridad que ponga en cintura tanta “perratería” e informalidad. La ciudad para mantenerse turística debe educar a la gente, operarios turísticos y al turista. (Leer alertas de un arquitecto mexicano, edición El Universal, Domingo 11 de 2022).

La cultura ciudadana exige una solución pronta, nosotros mismos estamos desordenando el tráfico, tirando la basura en cualquier lugar, hablando a gritos, los taxis y motos pitando. En próximas columnas es necesario desarrollar temas como: los canales que nos regaló la naturaleza, urbanismo, servicios públicos, costo de vida, canal del Dique, nuestra bahía, las playas, el desplazamiento humano y las invasiones. Cartagena tiene mucho para generar soluciones: industria, comercio, hoteles y la joya de la corona: el centro amurallado.

Felices fiestas y un venturoso 2023.