Cada vez son más las parejas que; por diversas razones como: el divorcio, la separación o la decisión voluntaria de la procreación fuera de todo vínculo afectivo; no mantienen vida en común, siendo estos escenarios desafiantes para la crianza. En estos casos, con la finalidad de garantizar el ejercicio responsable de los derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos, la ley colombiana ha señalado la necesidad de asignar un padre custodio de los niños y en consecuencia unos derechos de visitas en favor del otro progenitor con la finalidad de implantar y/o mantener adecuadamente el vínculo afectivo entre unos y otros. Sin embargo, según las particularidades de algunas rupturas se despliegan una serie de conductas inadecuadas de los adultos que involucran y sacrifican el bienestar de los niños, como: el abandono emocional o económico del padre no custodio; el síndrome de alienación parental o el ejercicio abusivo de la patria potestad consistente en que el progenitor custodio impide arbitrariamente el encuentro amoroso de su expareja con sus hijos. Estas situaciones generan graves afectaciones emocionales a los niños como: sensación de abandono, ansiedad, depresión, falta de autoestima entre otros. Adicionalmente dado que las obligaciones y derechos de los padres deben regirse por el principio de igualdad parental se presenta con urgencia reflexionar sobre la custodia compartida, entendida esta última como el derecho de los niños a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su cuidado para su desarrollo integral. Pronunciamientos sobre la materia se destacan de la Corte Constitucional la Sentencia T-384/18 y la STC-120852018 de la Corte Suprema de Justicia en los cuales se ha viabilizado la figura en Colombia pese a la falta de legislación, permitiendo que los niños gocen en igualdad de condiciones a sus padres, mitigando las consecuencias negativas de la separación e incentivando una paternidad activa, sin caer en la mala costumbre de ser un simple proveedor privando a los niños de un desarrollo emocional adecuado. Sin embargo, deberán el juez y las autoridades de familia analizar los elementos que garanticen continuidad y estabilidad en los cuidados personales, así como el bienestar relacional para los niños en el otorgamiento esta custodia compartida. Es indispensable que como padres se asuman con madurez y responsabilidad las relaciones paterno filiales, desligando la disputa con el excónyuge y obrando en respeto de los derechos fundamentales de los niños. Comprendamos que no se trata de los derechos de los padres a ver sus hijos; es el derecho fundamental a la Familia, el amor y cuidado en cabeza de los niños.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.