El pasado 6 de marzo, cuando supimos del primer caso de COVID-19 en Colombia, precisamente en Cartagena, hubo miedo insospechado. No sabíamos lo que nos esperaba ante un futuro incierto e inimaginable. Entonces, el virus nos encerró en un “aislamiento preventivo obligatorio”.

El mundo se detuvo, se paralizaron nuestras vidas y todo comenzó a cambiar. La economía resultó gravemente afectada; pararon muchas industrias y sectores, todo resultó en que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y entidades, miles de empresas cerraron y desencadenó en un exponencial aumento del desempleo.

Después de 7 meses, el virus ha cobrado la vida de más de un millón de personas en el mundo, y en Colombia, hasta la fecha, van más de 26.800 fallecidos.

Sin embargo, este momento nos permitió resaltar valores como la bondad y la solidaridad, en medio de las dificultades. Nos mostró la importancia del cuidado del medio ambiente, el valor del ecosistema digital, no solo para el trabajo sino para la educación, el comercio, el entretenimiento y las reuniones familiares, laborales y sociales.

Por fortuna, logramos superar un primer pico y nos pusimos de acuerdo, como ciudad, para adelantar y cumplir con protocolos que nos permitieran salir del confinamiento.

Hoy, sin embargo, a más de un mes de la reapertura y con el levantamiento de algunas restricciones; en Cartagena pareciera sentirse un ambiente de libertad, como si el fin de la cuarentena significara el fin de la pandemia, lo que no es así. El virus está y seguirá por más tiempo.

Con asombro, se observan aglomeraciones, inclusive celebraciones, sin el uso de elementos de protección, ni con distanciamiento social, lo que puede llevar a un rebrote de contagios y lo que, es peor, pérdidas de vidas, que forzarían, ojalá y no, a nuevos períodos de encierro. Si queremos volver a abrazarnos, a compartir como antes lo hacíamos y a disfrutar de los negocios abiertos para gozar de distintas experiencias, el llamado es a cuidarnos, ahora aún más, cuando todos podemos estar, al mismo tiempo, en la calle. Debemos respetar los protocolos de bioseguridad; el distanciamiento social y el uso del tapabocas son nuestros salvavidas. No puede haber una reapertura segura si no cumplimos estas medidas.

Estamos en una nueva realidad donde todos debemos aportar lo propio por el bien común. Se trata, ahora, de una cultura ciudadana por la vida.

*Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio Cartagena.