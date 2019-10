Cultura ciudadana es la agrupación de comportamientos, valores, actitudes y normas que ayudan a tener sentido de pertenencia, facilitando la convivencia entre la ciudadanía y generando respeto entre la gente y respeto al patrimonio común, generando colaboración entre las personas y las instituciones para el bienestar colectivo.

No se le ha dado a la cultura ciudadana la importancia que se merece y mucho menos incluirla en los planes de desarrollo a pesar que influye en el progreso económico; ni en las estrategias de los gobernantes de las ciudades y países, ignorando el capital social que ella genera al desarrollar confianza hacia los gobiernos e instituciones públicas.

Todo esto se puede demostrar, ya que en algunos países que la practican se ven los resultados demostrando relación social, y no se limita al civismo y comportamiento. Pero cuando las instituciones no son idóneas, se pueden generar resultados negativos, entre ellos, corrupción, porque el ciudadano no aplica la cultura ciudadana en su comportamiento. También la falta de sentido de pertenencia al no cuidar los impuestos aportados, que son para invertir en las necesidades de la comunidad y su desarrollo.

En el tema cívico se podrían enumerar múltiples comportamientos que deberían reforzarse en su cumplimiento y en la actitud de dar buenos ejemplos, para motivar y demostrar la bondad de ellos y cómo se revierten en la ciudadanía en mejoras de todo tipo; por ejemplo, aplicar el reciclaje que hoy mundialmente se traduce en las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.

Con esto tenemos ciudades más limpias y mejor calidad de vida, y estamos generándole trabajo a gente necesitada. El uso responsable del agua, el manejo de las basuras, el uso respetuoso de los parques, el acatamiento de las normas y leyes, el pago oportuno de los impuestos y servicios públicos, el respeto a los vecinos. Y termino con la cultura relacionada con la cultura intelectual, aquella que reúne los museos, las bibliotecas, teatros, escuelas de música, y todo lo que se relaciona con las manifestaciones ciudadanas, que aportan a un país un bagaje dejando un legado histórico muchas veces no apreciado ni reconocido por la ciudadanía y sus gobernantes. Por ejemplo, cómo es posible que al maestro Enrique Grau no se le asigne un espacio en el Palacio de la Proclamación cuando su voluntad fue que su obra quedara en su tierra y la de otros artistas de su colección privada. Leí que los espacios se van alquilar, podría cobrarse una entrada a su museo y aportar esa entrada a la administración del Palacio. Cuantos años tomó para que la casa del maestro Alejandro Obregón fuera declarada patrimonio con funciones de museo, y ahora que ya fue aprobada por el Concejo no hay plata para su restauración Esto prueba la falta de cultura ciudadana en toda su extensión.