Hace unos meses, cuando empezó todo esto de la cuarentena, no pensé jamás llegar a diciembre en circunstancias parecidas y con las mismas historias. Hoy, 9 meses después, seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarnos. Pero no se trata de hacerlo de la forma engañosa que lo hemos venido realizando. Ya basta de pensar que somos un oasis en el desierto y entendamos que somos parte de una cadena que se rompe solo quedándonos en casa.

Con frecuencia escucho a amigas decir: “Yo me estoy cuidando... no salgo a ninguna parte”. Sin embargo, sus maridos salen a trabajar; allí se encuentran con compañeros y clientes que también tienen familias que salen y tiene una vida. El señor se moviliza en un carro al que le pone combustible y tiene contacto con el bombero. Si usa el transporte público, comparte su desplazamiento con decenas de personas que tienen una vida rodeada de seres humanos que transitan la ciudad. Esta misma señora que mantiene su encierro, tiene hijos que salen a reunirse con amigos (grupos pequeños, dicen). Allí se quitan el tapabocas para tomar y comer. Comparten con las novias, sus familias hermanos y padres que también socializan.

Hay quien se llena la boca diciendo que sus empleados se mueven en un taxi especial. ¿De verdad piensan que el taxista solo los moviliza a ellos y no trabaja el resto del día? Pasan por alto que el taxista también tiene una familia que probablemente trabaja y tiene contacto con otros seres humanos que conforman su cadena social. Son tan ingenuos que piensan que sus empleados llegan a casa a encerrarse en un cuarto y no ver a nadie. Discurren que ellos no mercan, no se cortan el pelo o van al médico. Todos estos son eslabones de nuestras cadenas.

Al empezar la etapa gradual del colegio son muchos los padres que no enviarán a sus hijos a la escuela para evitarles el contacto. Sin embargo, vemos las calles llenas de muchachos con los mismos amigos que irían a estudiar. Los fines de semana la ciudad se llena de fiestas de adolescentes que irresponsablemente se quitan el tapabocas y traen el COVID a su casa y contagian a sus encerrados progenitores. La juventud está enloquecida desquitándose de la cuarentena y parecen olvidar su responsabilidad con los mayores. Sin embargo, consideran estudiar presencialmente un factor de riesgo.

Realmente lo que nos va matar del virus es la forma hipócrita en que manejamos el verbo “cuidar”. Es muy triste que el alcalde deba poner toque de queda para que dejemos de hacer fiestas. Es absurdo que meses después no sepamos usar un tapabocas o nos rehusemos a hacerlo.