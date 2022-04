A causa del éxito que tuvo mi artículo sobre el perverso diablo Schlomo, he decidido retomar sus lúbricas y lujuriosas crónicas en función de las novedades que se han producido en las últimas semanas. Muchos de ustedes me han escrito preguntándome si era cierto todo lo que contaba o si se trataba sólo de ficción. ¡Nada de eso! Schlomo es bien real, su maldad cierta, su capacidad para turbar el buen juicio de las mujeres, especialmente las jóvenes y estúpidas, una triste realidad y sus acciones en la Costa, un hecho contrastado.

¿Cómo estoy tan seguro de todo lo dicho? Porque, a raíz de mi anterior texto de denuncia, Schlomo me llamó. ¿Cómo? ¿Dice usted que un diablo bíblico de nefanda voluntad se puso en contacto con usted? Eso digo y eso afirmo. Schlomo me llamó por teléfono. Desde número oculto, evidentemente, pues los diablos no tienen dirección, ni valor conocidos. O quizá sí y algún día sea necesario ubicar su madriguera, pero no entremos en detalles. El caso es que me llamó. ¿Y qué le dijo? Me habló en extrañas lenguas, como es inherente a su condición diabólica. En inglés, en francés, hasta en costeño. Ninguna comprensible por un hombre temeroso de Dios. Se envaneció de su oro y de sus riquezas, como no podía ser de otro modo tratándose de una criatura que vive por lo corruptible. Y terminó haciéndome destino de mil amenazas si seguía delatando su vileza y sus obscenas intenciones.

Pero no tengo miedo. ¡No lo tengo, lectores míos! Es mi deber ciudadano desenmascarar a Schlomo. Contarles que traté de exorcizarlo con viejos vocablos castellanos que el íncubo no conocía, tamaña es su ignorancia. Que le dije que las buenas mujeres costeñas no caerán en sus manos, sólo las condenadas, las perdidas, las que nada valen y que pudiendo valer decidieron no valer nada. ¡Cuánta fue su ira! Trató furibundo de turbar mis sentidos con insultos de estadero de baja estofa, espumó rabioso palabras cuajadas de frustración.

¿Qué pasará ahora? Recientemente, su tenebrosa presencia se personó en mis redes sociales sirviéndose de nombre de mujer. Como buen ente maligno, puede adoptar diversas formas, pero en todas la lengua bífida y la cara picada de viruelas le descubren. Sean prudentes. Si lo ven, huyan. Corran por sus vidas. Schlomo anda suelto. Escondan a sus hijas, mujeres y madres. Sigan atentos mis columnas. Cualquier novedad diabólica les será comunicada desde estas líneas. ¡Cuidado con Schlomo!