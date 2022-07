¿Cuántos años tienes?

Cuenta la leyenda que un día le preguntaron a Galileo Galilei, los años que tenía. Él, sin demorarse un instante, contesto: “Si mucho tendré unos 8 a 10 años”. Los presentes, que eran bastantes, entre asombrados y perplejos, no podían creer que un señor arrugado y de barba blanca, pudiese pensar que tenía esa edad. Cuando vio la reacción de los presentes, intervino nuevamente y les aclaró: “Tengo en efecto, queridos amigos, los años que me quedan de vida. Los vividos, ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado”.

Los presentes enmudecieron, porque el astrónomo tenía toda la razón: tenemos los años que nos quedan. El pasado ya no existe. Es una ilusión. Es dinero gastado. Usar la definición del maestro Galilei, cambia la perspectiva de todo, en especial para aquellos que estamos avanzados en el ‘segundo tiempo de la vida’. ¿En qué quieres gastarte la edad que te queda?

“Muchos piensan que el tiempo pasa, cuando los que pasamos somos nosotros”. Tenemos el presente o como decía alguien: “Nuestra mejor edad es la que tenemos ahora”. El mañana nadie lo garantiza.

Se me viene a la mente la historia de una enfermera australiana, llamada Bronnie Ware, quien trabajó en un hospital con pacientes terminales. Como diría Hector Abad: “... con esa lucidez que da la certeza de la muerte inminente”, la enfermera comenzó a recopilar los arrepentimientos de sus pacientes, los cuales fueron publicados en un libro exitoso. En un artículo del mismo Abad, en diciembre 09/17, se refirió a ellos e hizo el siguiente resumen que resumo para ti:

1) “Me hubiera gustado tener la valentía de vivir la vida que yo quería tener auténticamente, y no la que otros esperaban de mí”. Es decir, los sueños irrealizables, cuando nos llega la realidad que es muy tarde para acometerlos. 2) “Quisiera no haber trabajado tan duro”. Como diría Demócrito: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente” y luego nos preguntamos: ¿Valió la pena? 3) “Me hubiera gustado tener el valor de manifestar mis sentimientos”. Hay personas, sobre todo las mayores, que fueron educadas para no perdonar o esconder sus emociones y de aquí nacen muchas enfermedades físicas y mentales. 4) “Me hubiera gustado seguir en contacto con mis amigos”. Por aquí pasamos todos y luego vienen los arrepentimientos por “no habernos esforzado más en mantener viva la amistad”. Y 5) “Me hubiera gustado permitirme ser más feliz... Los moribundos se quejan de no haber intentado algo distinto en buscar la felicidad”.

Por ello, insisto: ¿en qué quieres gastarte la edad que te queda?