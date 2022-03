Después de haber quedado desempleado y gastar casi $200.000 en impresiones y copias de documentos para hojas de vida y de gastar horas y horas enviando mi currículum a cuanta empresa y oficio aparecía en las distintas plataformas de ofertas de empleo, recurrí al mototaxismo, mi empleo había cesado pero lo que no cesó nunca fueron las cuentas y deudas que se acumulaban y agobiaban mi tranquilidad y la de mi familia. A raíz de esto me vi en la necesidad de usar mi “motico”, la que me compré con la liquidación de un empleo anterior, para dedicarme al mototaxismo mientras tanto, o como diría mi hermano mayor, “mientras siempre”.

Nunca desistí de enviar mi hoja de vida cada que podía, pero es frustrante tanta postulación sin respuesta alguna, es sorprendente lo extremadamente difícil para un técnico en logística empresarial del Sena y con toda una basta experiencia laboral en la zona industrial y portuaria de Cartagena. Es fácil así caer en el conformismo, la mediocridad y el facilismo que ofrecen los 40, 50 o 60 mil pesitos. Aunque no comparto esa postura, hasta cierto punto entiendo a la mayoría de los que conocí como compañeros de lucha en el inclemente sol cartagenero, pues esa plata sirve para solucionar el diario comer y pagar los 5 o 10 “barritas” de la cartulina del prestadiario.

Ya casi resignado y después de dos años de estar en lo mismo y no ver progreso alguno para enfrentar el incierto futuro, llegó el covid-19 y con él, más problemas económicos, fue allí precisamente que vi la luz. A mí que toda la vida me dio pena y vergüenza vender y llegar a la gente para ello, fue precisamente ese el primer paso para desprenderme de la dependencia del mototaxismo como medio de subsistencia, con tan solo $50.000 y con una mujer que me apoyó todo el tiempo, vi en el emprendimiento de vender alitas BBQ a domicilio una forma de subsistir durante la pandemia y a la vez de comenzar a desprenderme del conformismo laboral del mototaxismo.

De tanto insistir en enviar mi currículum por fin me llamaron a una entrevista y tuve que decidir entre el emprendimiento que logré con mi esposa o estar en un trabajo donde ganaría casi dos salarios mínimos, al final de cuentas opté por el trabajo y así mi compañera pudiera seguir con sus estudios también.

De esta experiencia pude sacar dos conclusiones, la primera es que en este país y en especial esta ciudad, la falta de oportunidades es el pan de cada día y al mundo laboral es una odisea entrar, por la corrupción y la desigualdad latente. Y la otra es que para salir del facilismo y conformismo del producido diario de la moto, hay que tener muchas ganas de progresar y no rendirse nunca.

Hasta de las peores situaciones se puede sacar lo bueno, ojalá estas medidas restrictivas despierte en los mototaxistas, el espíritu de progreso y se den cuenta de que jamás van a generar leyes que favorezcan el avance de esa forma, con ese espíritu de progreso me criaron y por ese mismo sigo luchando por terminar de cumplir mis metas.