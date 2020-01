¿Cuál será la magia de Barranquilla?

No entiendo la magia de Barranquilla ¿Por qué se exalta una obra como el nuevo Puente Pumarejo? Obra exagerada, que las condiciones naturales del río, no permitirán el ingreso de barcos más grandes por las restricciones de calado, tuvo un costó de 1 billón de pesos y finaliza, en el barrio La Chinita, donde muchos habitantes viven en casas improvisadas de estibas sobre el Caño de la Auyama, bordeando esta majestuosa obra, los barranquilleros tienen el corredor portuario, que en su inauguración en septiembre de 2014 fue catalogado por Elsa Noguera como la obra vial más importante de la ciudad, y de esa manera fue defendida por los habitantes, este corredor doble calzada de 5,4 km de longitud, 2 peajes en sus recorrido, tiene hoy un costo de $7.400 pesos para vehículos particulares por peaje, pero definitivamente mejoró la movilidad para los habitantes y usuarios de las terminales y del sector industrial, reflejándose esto en un mayor dinamismo de las cargas de comercio exterior para los barranquilleros, al punto que hoy algunas cargas de los principales centros de producción y consumo del país, prefieren Barranquilla como su opción logística por los beneficios que el contexto de ciudad ofrece.

En Cartagena una APP de este tipo de vías, genera casi que un colapso completo de la ciudad, Por eso mi interrogante inicial, ¿Qué tiene Barranquilla? que con toda la desigualdad que existe, sus habitantes no solo apoyan todos sus proyectos, sino que también los defienden, algunas veces sin importar que muchos no sean necesarios y exageradamente costosos para la población, ¿será quizás que están apostándole a que estos proyectos le aportarán al progreso colectivo? No sé si en medio de las diferencias sociales y escasas oportunidades, sea fácil planificar esa visión de desarrollo, por eso otra de las posibles respuestas que llegan a mi mente sobre ese sentido de pertenencia, es mas sencilla, es el Junior, creo que los ‘tiburones’ con sus constantes triunfos han contribuido a la reacción de las personas con estas obras, no las critican y por el contrario las defienden, y que convivir en medio de barrios como La Chinita, Barranquillita o Las Lomas, hablando de obras como el nuevo Puente Pumarejo, la ventana mundial, el árbol de Navidad más grande de Colombia, mientras que los ‘tiburones’ ganan; hacen que hasta lleguemos a pensar que el artífice de estos proyectos sea presidenciable, como ciudad hermana, queremos que el Junior siga ganando para que estas obras sigan impactando con progreso a los barranquilleros, y ojalá, de vez en cuando, quieran jugar algunos partidos de local en el Jaime Morón.

*Director General Ingecol SAS.