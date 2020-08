Dicen que desde este 1 de septiembre el país entra a una “nueva normalidad” por culpa de la pandemia del COVID-19, será más bien otra etapa de esa anormalidad en la que vivimos desde que se metió el virus a nuestro territorio.

La normalidad se trastocó desde que lo habitual se dejó de hacer, de ver y sentir. Un codazo o un puño tímido se convirtieron en la nueva manera de saludar a un amigo o amiga. El abrazo se extinguió de repente, mientras las expresivas sonrisas se esconden detrás de un pedazo de tela salvavidas.

No nos basta ahora con picar un ojo cuando nos habíamos acostumbrado al pico en las mejillas y no al de una epidemia. La nueva normalidad llegará cuando podamos hacer la camita bailando champeta y no vivamos preocupados por un rebrote.

La anormalidad continúa ahora, sumando horas y horas a los niños detrás de un computador, sin sentir el olor a tiza del salón de clases o gritando, libres, en el recreo, donde compartían mecatos y un toque de gaseosa, no de queda.

¿Hay algo más fastidioso en esta nueva anormalidad que lavar y desinfectar cada cosa que se recibe o se compra? Mi amigo, que no lavaba ni sus pantaloncillos, sube ahora fotos a redes sociales en las que muestra con orgullo cómo enjabona unas botellas de cerveza dentro de una ponchera. Anormal.

La anormalidad llevó a que muchas terrazas se convirtieran en zapateras hasta que las suelas recibieran alcohol o cloro. Se volvió normal que los parrilleros de las motos andaran sin casco, exponiéndose primero a un grave accidente de tránsito, que al COVID. ¿Es normal entonces que ahora la mayoría de los vendedores informales caminen por la calle con megáfono, a cualquier hora del día, a decibeles incontrolables? Como si la pandemia nos hubiera afectado los oídos.

Y todo eso seguirá siendo lo “normal”, ojalá no por largo tiempo. Tengo aún dudas de cómo será la “nueva normalidad” en Cartagena. Por lo pronto sabemos que hay cosas que no cambiarán, por ejemplo, allí seguirán las playas esperando bañistas. No entiendo por qué seguir privando a la gente a darse un chapuzón, como si las olas llegaran de Covilandia. Anormalidad.

Sería anormal también, teniendo en cuenta que reabrirán restaurantes, moteles, iglesias, y que se podrá viajar a otros lares por tierra y aire, que el pico y cédula funcione de la misma manera, porque el lío para la Policía sería mayúsculo.

Finalmente, ¿es normal que esperemos hasta el último día para saber lo nuevo del decreto local porque el Ministerio de Salud o del Interior deben aprobar? La vieja normalidad.

¡Pilas, a no bajar la guardia!

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz