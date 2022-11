Crónica de un suplicio

“El juego eterno ha comenzado ya: el suplicio es una anticipación de las penas del más allá; muestra lo que son, es el teatro del infierno”.

Foucault.

Trata de tranquilizarse recordando las sabias palabra de su abuela: “El que nada debe nada teme” pero un fétido olor penetra y le obliga a abrir los ojos. Ve a 12 personas más en agonía, en un espacio diseñado para apenas cuatro. Algunos de ellos sollozan, otros se agreden, pero todos sudan jadeantes. Hace calor, mucho calor, siente que la sed va agrietándole la garganta, por ahora no habrá agua, no puede salir de allí, la desesperanza invade sus pensamientos.

El día anterior un juez encontró, con escasísimas evidencias, inferencia razonable de algo que no había hecho, se dice que aquello no es extraño, todo es posible; aún no tiene conciencia de todo lo que debe esperar para ver la luz; mientras otro juez alcance a percatarse de que es inocente y lo libere de tormento. Mira al cielo e implora en silencio ser liberado, pero nadie escucha, Dios parece tener otros designios para aquel individuo que confiaba en que la justicia obraría de manera automática como si se tratase de una ley natural.

Siente el calor que lo desdobla y la ansiedad lo acaba con la vida suspendida, el dolor es insoportable, intenta gritar, pero no puede, no tiene fuerzas, sus ojos se cierran poco a poco mientras cree que perderá el conocimiento, se rehúsa a reconocer tal entorno como su hogar en los siguientes meses, incluso años. La muerte lenta y tortuosa se va apoderando de su cuerpo, piensa que esto podría ser una pesadilla, pero no, es muy real y asqueroso.

El contexto del relato no es la edad media, es la cruda realidad cotidiana en Colombia, donde la justicia es un lujo y muchas personas pasan años en prisión en condiciones demenciales, antes de que un juez se pronuncie sobre su inocencia o culpabilidad. Aunque el sistema judicial está diseñado para proteger los derechos de los ciudadanos, en la práctica esto no suele ocurrir y muchos presuntos inocentes padecen meses de prisión, antes de ser absueltos, porque al final ya casi en despojos aquella sentencia llega.

La ecuación no es menos aterradora para quien se equivoca y delinque, pues lo que diferencia al inocente enjaulado del culpable, es que este sabe que seguramente recibirá un castigo, pero las condiciones paupérrimas del actual sistema de reclusión son incompatibles con la dignidad humana de ambos. Sobre todo, teniendo en cuenta que supuestamente la función principal de la pena no es la venganza del Estado en contra del criminal.

No podemos seguir siendo ajenos a tal realidad. Estas calamidades no distinguen con quién se ensañarán. Y, pensar que solo va a prisión quien algo malo hizo, es una generalización optimista para los tiempos que vivimos, recordad que las protestas se pueden hacer solo desde fuera, porque desde adentro nadie escucha.

